Захарова рассказала, что для нее значит девиз "Работайте, братья!"

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова назвала фразу «Работайте, братья!» девизом, который отражает состояние души.

Фраза «Работайте, братья!» стала крылатой благодаря подвигу Героя России Магомеда Нурбагандова.

Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов погиб в Дагестане 10 июля 2016 года, призвав полицейских продолжить борьбу.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, рассказала РИА Новости в 10-летие со дня гибели автора крылатой фразы "Работайте, братья!" Магомеда Нурбагандова, что для нее значат эти слова.

« "(Эти) два слова отражают главное - состояние души", - сказала Захарова. Она указала, что это "слова, которые стали девизом".

Фраза "Работайте, братья!" стала крылатой благодаря подвигу Героя России лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова , который погиб в Дагестане 10 июля 2016 года при нападении боевиков на группу отдыхающих.

Бандиты нашли у него полицейское удостоверение и потребовали обратиться к коллегам с призывом покинуть правоохранительные органы. Однако Нурбагандов, напротив, призвал полицейских продолжить борьбу и сказал: "Работайте, братья!". После этого бандиты убили его. Некоторые участники нападения были задержаны, остальные - уничтожены. У бандитов и была найдена видеозапись, благодаря которой стало известно, как погиб Нурбагандов.