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Захарова рассказала, что для нее значит девиз "Работайте, братья!" - РИА Новости, 10.07.2026
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15:56 10.07.2026
Захарова рассказала, что для нее значит девиз "Работайте, братья!"

Захарова: девиз "Работайте, братья!" отражает состояние души

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала фразу «Работайте, братья!» девизом, который отражает состояние души.
  • Фраза «Работайте, братья!» стала крылатой благодаря подвигу Героя России Магомеда Нурбагандова.
  • Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов погиб в Дагестане 10 июля 2016 года, призвав полицейских продолжить борьбу.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, рассказала РИА Новости в 10-летие со дня гибели автора крылатой фразы "Работайте, братья!" Магомеда Нурбагандова, что для нее значат эти слова.
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"(Эти) два слова отражают главное - состояние души", - сказала Захарова. Она указала, что это "слова, которые стали девизом".
Фраза "Работайте, братья!" стала крылатой благодаря подвигу Героя России лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, который погиб в Дагестане 10 июля 2016 года при нападении боевиков на группу отдыхающих.
Бандиты нашли у него полицейское удостоверение и потребовали обратиться к коллегам с призывом покинуть правоохранительные органы. Однако Нурбагандов, напротив, призвал полицейских продолжить борьбу и сказал: "Работайте, братья!". После этого бандиты убили его. Некоторые участники нападения были задержаны, остальные - уничтожены. У бандитов и была найдена видеозапись, благодаря которой стало известно, как погиб Нурбагандов.
В ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в конце июня этого года президент России Владимир Путин ответил на письмо Зеленского обращением к российским военным на линии боевого соприкосновения, заключив ответ словами "Работайте, братья!" и подчеркнув, что вся страна ими гордится.
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ОбществоРоссияРеспублика ДагестанМагомед НурбагандовМария ЗахароваВладимир Путин
 
 
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