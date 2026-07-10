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Неонацизм на Украине переполнил чашу терпения Польши, заявила Захарова - РИА Новости, 10.07.2026
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01:16 10.07.2026 (обновлено: 01:17 10.07.2026)
Неонацизм на Украине переполнил чашу терпения Польши, заявила Захарова

Захарова: накал страстей между Киевом и Варшавой будет только возрастать

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что неонацизм на Украине и стремление героизировать фашистских приспешников переполнили чашу терпения Польши.
  • Накал страстей между Киевом и Варшавой будет возрастать, считает дипломат.
  • Мария Захарова подчеркнула, что Варшава и Киев показывают «демократической Европе» и всему «просвещенному Западу», чего стоит иллюзорная «дружба» на основе ненависти, а именно русофобии и подпитке неонацизма.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Неонацизм на Украине и стремление героизировать фашистских приспешников переполнили чашу терпения Польши, накал страстей между Киевом и Варшавой будет только возрастать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Набирающий силу украинский неонацизм и безудержное стремление киевского режима героизировать фашистских приспешников, судя по всему, переполнили чашу терпения Варшавы. Там оказались не готовы далее мириться с прославлением тех, кто виновен в истреблении польского населения Западной Украины в годы Второй мировой войны", - говорится в ее комментарии на сайте министерства.
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Как отметила дипломат, накал страстей между Украиной и Польшей будет "только возрастать".
"Варшава и Киев наглядно показывают "демократической Европе" и всему "просвещенному Западу", чего стоит иллюзорная "дружба" на основе ненависти, а именно русофобии и подпитке на этой почве неонацизма", - подчеркнула Захарова.
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