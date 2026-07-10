Неонацизм на Украине переполнил чашу терпения Польши, заявила Захарова

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Неонацизм на Украине и стремление героизировать фашистских приспешников переполнили чашу терпения Польши, накал страстей между Киевом и Варшавой будет только возрастать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Варшава и Киев наглядно показывают "демократической Европе" и всему "просвещенному Западу", чего стоит иллюзорная "дружба" на основе ненависти, а именно русофобии и подпитке на этой почве неонацизма", - подчеркнула Захарова.