Неонацизм на Украине переполнил чашу терпения Польши, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что неонацизм на Украине и стремление героизировать фашистских приспешников переполнили чашу терпения Польши.
- Накал страстей между Киевом и Варшавой будет возрастать, считает дипломат.
- Мария Захарова подчеркнула, что Варшава и Киев показывают «демократической Европе» и всему «просвещенному Западу», чего стоит иллюзорная «дружба» на основе ненависти, а именно русофобии и подпитке неонацизма.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Неонацизм на Украине и стремление героизировать фашистских приспешников переполнили чашу терпения Польши, накал страстей между Киевом и Варшавой будет только возрастать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Набирающий силу украинский неонацизм и безудержное стремление киевского режима героизировать фашистских приспешников, судя по всему, переполнили чашу терпения Варшавы. Там оказались не готовы далее мириться с прославлением тех, кто виновен в истреблении польского населения Западной Украины в годы Второй мировой войны", - говорится в ее комментарии на сайте министерства.
Как отметила дипломат, накал страстей между Украиной и Польшей будет "только возрастать".
"Варшава и Киев наглядно показывают "демократической Европе" и всему "просвещенному Западу", чего стоит иллюзорная "дружба" на основе ненависти, а именно русофобии и подпитке на этой почве неонацизма", - подчеркнула Захарова.