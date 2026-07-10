В Забайкалье подросток спас тонущего в реке мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четырнадцатилетний Илья Шеломенцев спас тонущего 10-летнего мальчика в Забайкалье.
- Илья Шеломенцев представлен к краевой награде.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Четырнадцатилетний Илья Шеломенцев спас тонущего в реке 10-летнего мальчика в Забайкалье, он представлен к краевой награде, сообщил губернатор региона Александр Осипов.
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"В Кыринском округе 14-летний Илья Шеломенцев спас 10-летнего Егора Афанасьева. Все случилось на реке Шумунда: мальчишки купались, Егор застрял ногами в иле и начал тонуть. Илья вытащил его на берег", - написал Осипов в своем канале в "Максе".
Он рассказал, что семья спасенного мальчика поблагодарила Илью и родителей за достойное воспитание, готовность прийти на помощь.
По информации главы региона, Илья занимается дзюдо с четырех лет, сейчас окончил седьмой класс.
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"За храбрость и неравнодушие представил Илью к краевой награде", - отметил Осипов.