Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле перекрыли движение на выезде из города из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 10.07.2026
В Ярославле перекрыли движение на выезде из города из-за атаки БПЛА

Евраев: движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГород Ярославль
Город Ярославль - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Город Ярославль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославская область подвергается атаке украинских БПЛА.
  • На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение транспорта от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Губернатор порекомендовал воздержатся от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут, минуя данный участок.
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
На выезде из Ярославля в Москву перекрыли движение из-за атаки БПЛА
22 мая, 02:08
 
ЯрославльМоскваМихаил ЕвраевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала