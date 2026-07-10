Тела двух мужчин, выпавших из лодки в Якутии, нашли на дне реки Алдан

В пятницу в службе спасения проинформировали, что в пути у лодки заглох двигатель, она начала заполняться водой и тонуть. Когда поступавшая вода достигла критического уровня, находившиеся в лодке мужчины, которые возвращались из села Хатыстыр после употребления алкоголя, решили вплавь добраться до берега. В учреждении также отмечали, что утром на место происшествия выехали четыре водолаза.