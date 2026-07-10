Тела двух мужчин, выпавших из лодки в Якутии, нашли на дне реки Алдан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лодка «Обь», в которой находилось пять человек, перевернулась на реке Алдан, четверо пропали без вести, один человек сумел выбраться на берег.
- Волонтеры и сотрудники ГИМС обнаружили и извлекли из реки Алдан тела двух мужчин.
УЛАН-УДЭ, 10 июл – РИА Новости. Двое из четырех выпавших из лодки на реке Алдан в Якутии мужчин найдены погибшими, сообщает служба спасения региона.
В четверг спасатели сообщали, что лодка "Обь", в которой находилось пять человек, перевернулась на реке Алдан, четверо пропали без вести, один человек сумел выбраться на берег. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей.
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"В 12.36 (6.36 мск – ред.) родственниками на дне реки Алдан в районе села Угоян были обнаружены тела двух мужчин. В 13.30 (7.30 мск – ред.) тела были извлечены из воды и опознаны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на место поисков пропавших без вести мужчин выдвинулся дополнительный экипаж службы спасения в составе трех человек.
В пятницу в службе спасения проинформировали, что в пути у лодки заглох двигатель, она начала заполняться водой и тонуть. Когда поступавшая вода достигла критического уровня, находившиеся в лодке мужчины, которые возвращались из села Хатыстыр после употребления алкоголя, решили вплавь добраться до берега. В учреждении также отмечали, что утром на место происшествия выехали четыре водолаза.