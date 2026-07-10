Поставки авиатоплива находятся на контроле, сообщил глава Росавиации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минтранс и Минэнерго держат на контроле поставки авиатоплива в аэропорты, расписание рейсов выполняется.
- Правительство приняло ряд мер для улучшения ситуации с поставками топлива, включая запрет на экспорт бензина и дизтоплива, а также предоставление налоговых стимулов для импорта топлива и роста производства в России.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Поставки авиатоплива в аэропорты находятся на контроле Минтранса и Минэнерго, расписание рейсов выполняется, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Минэнерго совместно с Минтрансом и другими ведомствами держат на контроле поставки керосина в аэропорты. Как вы видите, самолеты летают, расписание выполняется", - сказал Ядров журналистам в кулуарах форума "Иннопром".
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.
Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
Международная выставка "Иннопром" прошла в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступила Индонезия.