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Поставки авиатоплива находятся на контроле, сообщил глава Росавиации - РИА Новости, 10.07.2026
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09:13 10.07.2026
Поставки авиатоплива находятся на контроле, сообщил глава Росавиации

Ядров: поставки авиатоплива находятся на контроле Минтранса и Минэнерго

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтранс и Минэнерго держат на контроле поставки авиатоплива в аэропорты, расписание рейсов выполняется.
  • Правительство приняло ряд мер для улучшения ситуации с поставками топлива, включая запрет на экспорт бензина и дизтоплива, а также предоставление налоговых стимулов для импорта топлива и роста производства в России.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Поставки авиатоплива в аэропорты находятся на контроле Минтранса и Минэнерго, расписание рейсов выполняется, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Минэнерго совместно с Минтрансом и другими ведомствами держат на контроле поставки керосина в аэропорты. Как вы видите, самолеты летают, расписание выполняется", - сказал Ядров журналистам в кулуарах форума "Иннопром".
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В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.
Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
Международная выставка "Иннопром" прошла в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступила Индонезия.
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ЭкономикаЕкатеринбургРоссияИндонезияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Александр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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