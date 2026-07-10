С актера Даниила Воробьева принудительно взыскивают более ста тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ В июне на Даниила Воробьева завели исполнительное производство о взыскании более 31,7 тысячи рублей по делу, касающемуся воспитания детей.

С марта в отношении Воробьева возбуждено 20 производств о взыскании штрафов ГИБДД на 26,8 тысячи рублей.

В общей сложности с актера принудительно взыскивают свыше 100 тысяч рублей.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с актера Даниила Воробьева, сыгравшего в сериале "Триггер", более 100 тысяч рублей, следует из материалов приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам приставов, в июне на Воробьева завели исполнительное производство о взыскании более 31,7 тысячи рублей с исполнительским сбором в 3,8 тысячи рублей. Это производство возбуждено по исполнительному листу и судебному приказу, выданным районным судом Костромы . Из судебных материалов следует, что дело, по которому возбудили производство, касается воспитания детей.

Кроме того, с марта этого года в отношении Воробьева возбуждено 20 производств о взыскании штрафов ГИБДД на 26,8 тысячи рублей с исполнительским сбором в 38 тысяч рублей.

В общей сложности, как свидетельствуют материалы приставов, с актера принудительно взыскивают свыше 100 тысяч рублей.