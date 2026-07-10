С актера Даниила Воробьева принудительно взыскивают более ста тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июне на Даниила Воробьева завели исполнительное производство о взыскании более 31,7 тысячи рублей по делу, касающемуся воспитания детей.
- С марта в отношении Воробьева возбуждено 20 производств о взыскании штрафов ГИБДД на 26,8 тысячи рублей.
- В общей сложности с актера принудительно взыскивают свыше 100 тысяч рублей.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с актера Даниила Воробьева, сыгравшего в сериале "Триггер", более 100 тысяч рублей, следует из материалов приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам приставов, в июне на Воробьева завели исполнительное производство о взыскании более 31,7 тысячи рублей с исполнительским сбором в 3,8 тысячи рублей. Это производство возбуждено по исполнительному листу и судебному приказу, выданным районным судом Костромы. Из судебных материалов следует, что дело, по которому возбудили производство, касается воспитания детей.
Кроме того, с марта этого года в отношении Воробьева возбуждено 20 производств о взыскании штрафов ГИБДД на 26,8 тысячи рублей с исполнительским сбором в 38 тысяч рублей.
В общей сложности, как свидетельствуют материалы приставов, с актера принудительно взыскивают свыше 100 тысяч рублей.
Воробьев родился 30 августа 1981 года в Костроме. В 2008 году окончил ВГИК и стал играть в театре Моссовета и в театре документальной пьесы. Известен зрителям по ролям в сериалах "Метод-2", "Триггер", "Урок", а также в фильмах "Майор Гром: трудное детство" и "Август". Всего за плечами артиста более 90 работ в кино.
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