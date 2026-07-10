Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремел повторный взрыв на фоне воздушной тревоги.
- В части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Повторный взрыв был слышен в городе (Николаеве - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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