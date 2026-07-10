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В Херсонской области шесть медиков погибли при атаках ВСУ с начала года - РИА Новости, 10.07.2026
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20:18 10.07.2026
В Херсонской области шесть медиков погибли при атаках ВСУ с начала года

В Херсонской области шесть медиков погибли при атаках ВСУ с начала 2026 года

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала 2026 года в Херсонской области погибло шесть медицинских работников, еще 20 были ранены в результате атак со стороны ВСУ.
  • Губернатор Владимир Сальдо назвал нападения на медработников и журналистов самым большим преступлением.
МОСКВА, 10 июля - РИА Новости. Шесть медицинских работников погибли, 20 ранены в Херсонской области в результате атак со стороны ВСУ с начала 2026 года, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"С начала года погибло шесть медработников, а 20 медиков ранены. Они не участвовали в боях, они оказывали помощь, как им велела клятва Гиппократа, которую они принимали, учась на медицинских работников", - сказал он в рамках международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
Губернатор также подчеркнул, что охота на медработников и журналистов - "самое большое преступление".
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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