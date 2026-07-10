В Херсонской области шесть медиков погибли при атаках ВСУ с начала года

МОСКВА, 10 июля - РИА Новости. Шесть медицинских работников погибли, 20 ранены в Херсонской области в результате атак со стороны ВСУ с начала 2026 года, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"С начала года погибло шесть медработников, а 20 медиков ранены. Они не участвовали в боях, они оказывали помощь, как им велела клятва Гиппократа, которую они принимали, учась на медицинских работников", - сказал он в рамках международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".