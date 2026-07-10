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На 90 АЗС Крыма топливо поступит в свободную продажу в пятницу - РИА Новости, 10.07.2026
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13:55 10.07.2026 (обновлено: 13:56 10.07.2026)
На 90 АЗС Крыма топливо поступит в свободную продажу в пятницу

Воронкин: топливо поступит в свободную продажу на 90 АЗС Крыма в пятницу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота АЗС в Москве
Работа АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Топливо поступит в свободную продажу на ряд автозаправочных станций в Крыму в пятницу, 10 июля 2026 года.
  • Реестр АЗС, на которых будет доступна заправка, размещен на сайте министерства топлива и энергетики республики и в социальных сетях.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Топливо в пятницу поступит в свободную продажу на ряд автозаправочных станций в Крыму, сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.
"Уважаемые крымчане, 10.07.2026 по ряду автозаправочных станций будет возможна заправка транспортных средств светлыми нефтепродуктами", - написал Воронкин в своем канале на платформе "Макс".
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Реестр таких АЗС размещен на сайте министерства топлива и энергетики республики, а также в социальных сетях, отметил он.
В перечне автозаправочных станций, на которых в пятницу поступит топливо, указаны 90 АЗС.
Ранее топливо в свободную продажу в Крыму поступало 5 июля, оно реализовывалось на 112 АЗС полуострова.
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