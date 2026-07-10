Во Владивостоке мигрантам ужесточили наказание за изнасилование девушки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Приморского края добилась ужесточения наказания для трех иностранцев, признанных виновными в изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке.
- Первоначально осужденные получили сроки от пяти до пяти с половиной лет колонии общего режима, но прокуратура несколько раз оспаривала приговор.
- Суд апелляционной инстанции усилил наказание до восьми лет шести месяцев для каждого из фигурантов.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Прокуратура Приморского края добилась ужесточения наказания для трех иностранцев, признанных виновными в изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке.
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"Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора в связи с несправедливостью приговора, наказание в отношении каждого из фигурантов уголовного дела усилено до восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщили в надзорном ведомстве.
Преступление произошло в июне 2024 года около кафе в районе бухты Лазурная — четверо мигрантов изнасиловали девушку, угрожая ей ножом. Вскоре их задержали в аэропорту Владивостока при попытке покинуть страну. Оказалось, что это граждане Узбекистана, находившиеся в России незаконно. Один из обвиняемых умер до суда, а троих в мае 2025-го приговорили к срокам от пяти до пяти с половиной лет колонии общего режима.
Прокуратура оспорила этот приговор. Сперва Приморский краевой суд оставил его в силе, но кассационный суд направил дело на новое рассмотрение. В результате районный суд Владивостока назначил обвиняемым от шести до шести лет десяти месяцев заключения, но прокуратура сочла и это наказание чрезмерно мягким и снова оспорила его.