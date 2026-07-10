Во Владивостоке мигрантам ужесточили наказание за изнасилование девушки

"Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора в связи с несправедливостью приговора, наказание в отношении каждого из фигурантов уголовного дела усилено до восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура оспорила этот приговор. Сперва Приморский краевой суд оставил его в силе, но кассационный суд направил дело на новое рассмотрение. В результате районный суд Владивостока назначил обвиняемым от шести до шести лет десяти месяцев заключения, но прокуратура сочла и это наказание чрезмерно мягким и снова оспорила его.