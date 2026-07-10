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Во Владивостоке мигрантам ужесточили наказание за изнасилование девушки - РИА Новости, 10.07.2026
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08:23 10.07.2026 (обновлено: 11:01 10.07.2026)
Во Владивостоке мигрантам ужесточили наказание за изнасилование девушки

Во Владивостоке мигрантам ужесточили наказание за изнасилование девушки на пляже

© Прокуратура Приморья/TelegramИностранцы, признанные виновными в изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке
Иностранцы, признанные виновными в изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Прокуратура Приморья/Telegram
Иностранцы, признанные виновными в изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Приморского края добилась ужесточения наказания для трех иностранцев, признанных виновными в изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке.
  • Первоначально осужденные получили сроки от пяти до пяти с половиной лет колонии общего режима, но прокуратура несколько раз оспаривала приговор.
  • Суд апелляционной инстанции усилил наказание до восьми лет шести месяцев для каждого из фигурантов.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Прокуратура Приморского края добилась ужесточения наказания для трех иностранцев, признанных виновными в изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке.
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"Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора в связи с несправедливостью приговора, наказание в отношении каждого из фигурантов уголовного дела усилено до восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщили в надзорном ведомстве.

Преступление произошло в июне 2024 года около кафе в районе бухты Лазурная — четверо мигрантов изнасиловали девушку, угрожая ей ножом. Вскоре их задержали в аэропорту Владивостока при попытке покинуть страну. Оказалось, что это граждане Узбекистана, находившиеся в России незаконно. Один из обвиняемых умер до суда, а троих в мае 2025-го приговорили к срокам от пяти до пяти с половиной лет колонии общего режима.
Прокуратура оспорила этот приговор. Сперва Приморский краевой суд оставил его в силе, но кассационный суд направил дело на новое рассмотрение. В результате районный суд Владивостока назначил обвиняемым от шести до шести лет десяти месяцев заключения, но прокуратура сочла и это наказание чрезмерно мягким и снова оспорила его.
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