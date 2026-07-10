Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 3889

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня погибло 3889 человек.
- В пунктах временного размещения находится 16 891 человек, без жилья остаются 17 907 человек.
- Задействованы экстренные службы, добровольцы и иностранные спасатели для ликвидации последствий землетрясения, зарегистрировано 1142 афтершока.
МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 3889, в пунктах временного размещения находится 16 891 человек, говорится в сводке правительства, которую опубликовал в своем Telegram-канале спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
"Погибли 3889 человек, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в опубликованной Родригесом официальной сводке.
Число спасенных в Венесуэле не меняется уже пять дней, тогда как число погибших увеличилось на 204 человека по сравнению с предыдущей сводкой.
Согласно обновленным данным, без жилья остаются 17 907 человек, помощь оказана 86 794 семьям. В стране развернуты 89 временных лагерей, в которых находятся 16 891 человек. Медицинскую помощь получили 28 836 человек.
После двойного землетрясения 24 июня в Венесуэле зарегистрировано 1142 афтершока. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 30 076 сотрудников экстренных служб, 29 344 добровольца и 3931 иностранный спасатель.