Спасатель объяснил, почему нельзя подплывать вплотную к утопающему

Краткий пересказ от РИА ИИ Телесный контакт с утопающим при спасении может быть смертельно опасен для спасателя, так как пострадавший в панике не контролирует себя и может утопить помощника, рассказал спасатель-инструктор, начальник спасательного отряда на воде Челябинской городской спасательной службы, фельдшер скорой медицинской помощи Дмитрий Микрюков.

Помощь пострадавшим должна оказываться только с применением спасательных средств — кругов, жилетов или подручных предметов, без вступления в телесный контакт.

При отсутствии сознания, но наличии дыхания у пострадавшего после извлечения на берег, его следует повернуть набок и контролировать состояние до приезда скорой; если дыхания нет, необходимо сразу приступать к реанимации.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Телесный контакт с утопающим при спасении может быть смертельно опасен для спасателя, так как пострадавший в панике не контролирует себя и может утопить помощника, рассказал спасатель-инструктор, начальник спасательного отряда на воде Челябинской городской спасательной службы, фельдшер скорой медицинской помощи Дмитрий Микрюков.

"Когда вода попадает в дыхательные пути, развивается инстинктивная реакция утопающего. Человек не контролирует себя, хватается за спасателя и может утопить его. Это аффективная форма поведения, не поддающаяся сознательному контролю", - сказал Микрюков "Газете.Ru"

По словам спасателя, утопление может быть как процессом, так и состоянием: разницу между ними важно понимать при оказании помощи.

Помощь пострадавшим должна оказываться только с применением спасательных средств - кругов, жилетов или подручных предметов, без вступления в телесный контакт, отметил специалист.

Кроме того, спасатель обратил внимание, что тем, кто не умеет плавать, нужно привлекать внимание окружающих и вызывать спасателей.

"Здесь важен алгоритм: увидел - привлек внимание других - подплыл и подал средство спасения - жди помощи или плыви, держась за это же средство, и тащи пострадавшего", - пояснил Микрюков.

Он добавил, что если человек в сознании, зовет на помощь и может выполнять команды - контакт с ним допустим, но лучше действовать по общему алгоритму.