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Спасатель объяснил, почему нельзя подплывать вплотную к утопающему - РИА Новости, 10.07.2026
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17:11 10.07.2026
Спасатель объяснил, почему нельзя подплывать вплотную к утопающему

Микрюков: телесный контакт с утопающим может быть смертельно опасен

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телесный контакт с утопающим при спасении может быть смертельно опасен для спасателя, так как пострадавший в панике не контролирует себя и может утопить помощника, рассказал спасатель-инструктор, начальник спасательного отряда на воде Челябинской городской спасательной службы, фельдшер скорой медицинской помощи Дмитрий Микрюков.
  • Помощь пострадавшим должна оказываться только с применением спасательных средств — кругов, жилетов или подручных предметов, без вступления в телесный контакт.
  • При отсутствии сознания, но наличии дыхания у пострадавшего после извлечения на берег, его следует повернуть набок и контролировать состояние до приезда скорой; если дыхания нет, необходимо сразу приступать к реанимации.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Телесный контакт с утопающим при спасении может быть смертельно опасен для спасателя, так как пострадавший в панике не контролирует себя и может утопить помощника, рассказал спасатель-инструктор, начальник спасательного отряда на воде Челябинской городской спасательной службы, фельдшер скорой медицинской помощи Дмитрий Микрюков.
"Когда вода попадает в дыхательные пути, развивается инстинктивная реакция утопающего. Человек не контролирует себя, хватается за спасателя и может утопить его. Это аффективная форма поведения, не поддающаяся сознательному контролю", - сказал Микрюков "Газете.Ru".
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По словам спасателя, утопление может быть как процессом, так и состоянием: разницу между ними важно понимать при оказании помощи.
Помощь пострадавшим должна оказываться только с применением спасательных средств - кругов, жилетов или подручных предметов, без вступления в телесный контакт, отметил специалист.
Кроме того, спасатель обратил внимание, что тем, кто не умеет плавать, нужно привлекать внимание окружающих и вызывать спасателей.
"Здесь важен алгоритм: увидел - привлек внимание других - подплыл и подал средство спасения - жди помощи или плыви, держась за это же средство, и тащи пострадавшего", - пояснил Микрюков.
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Он добавил, что если человек в сознании, зовет на помощь и может выполнять команды - контакт с ним допустим, но лучше действовать по общему алгоритму.
После извлечения человека на берег при отсутствии сознания, но наличии дыхания, его следует повернуть набок и контролировать состояние до приезда скорой. Если же дыхания нет, необходимо сразу приступать к реанимации, а не пытаться удалять воду из легких - это бесполезно и не входит в официальный порядок оказания первой помощи, вода выйдет сама или ее удалят врачи, добавил Микрюков.
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