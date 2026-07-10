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Ульянов оценил возможности МАГАТЭ повлиять на ситуацию с атаками на ЗАЭС - РИА Новости, 10.07.2026
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15:28 10.07.2026 (обновлено: 15:44 10.07.2026)
Ульянов оценил возможности МАГАТЭ повлиять на ситуацию с атаками на ЗАЭС

Ульянов: РФ будет искать возможность вместе с МАГАТЭ освещать ситуацию на ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет искать возможность вместе с МАГАТЭ объективно освещать ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
  • По словам Михаила Ульянова, факты способны оказывать влияние на общую политическую атмосферу вокруг безопасности станции.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Россия будет искать возможность вместе с МАГАТЭ объективно освещать ситуацию вокруг Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Заявления - это мощный инструмент, если эти заявления делаются громко и широко. Вот об этом шла речь в ходе сегодняшней дискуссии, об этом говорил гендиректор "Росатома" совершенно справедливо. Будем искать возможность вместе с МАГАТЭ подсвечивать ситуацию, потому что факты говорят сами за себя. И эти факты способны оказывать влияние на общую политическую атмосферу вокруг безопасности станции", - сказал Ульянов журналистам.
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РоссияМАГАТЭМихаил Ульянов (дипломат)Запорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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