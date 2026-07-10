Ульянов оценил возможности МАГАТЭ повлиять на ситуацию с атаками на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия будет искать возможность вместе с МАГАТЭ объективно освещать ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
- По словам Михаила Ульянова, факты способны оказывать влияние на общую политическую атмосферу вокруг безопасности станции.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Россия будет искать возможность вместе с МАГАТЭ объективно освещать ситуацию вокруг Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Заявления - это мощный инструмент, если эти заявления делаются громко и широко. Вот об этом шла речь в ходе сегодняшней дискуссии, об этом говорил гендиректор "Росатома" совершенно справедливо. Будем искать возможность вместе с МАГАТЭ подсвечивать ситуацию, потому что факты говорят сами за себя. И эти факты способны оказывать влияние на общую политическую атмосферу вокруг безопасности станции", - сказал Ульянов журналистам.