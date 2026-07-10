Краткий пересказ от РИА ИИ
- У России были обоснованные претензии к МАГАТЭ по скорости реакции на атаки в ЗАЭС и Энергодаре в последние месяцы.
- Михаил Ульянов заявил, что секретариат Агентства реагировал медленно и недостаточно эффективно на происшествия в Энергодаре, особенно с конца апреля.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. У России были обоснованные претензии к МАГАТЭ по скорости реакции на атаки в ЗАЭС и Энергодаре в последние месяцы, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"У нас были обоснованные претензии к тому, как медленно и недостаточно эффективно секретариат Агентства реагировал на те происшествия, которые имели место в Энергодаре, в особенности с конца апреля", - сказал Ульянов журналистам.