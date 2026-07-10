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Ульянов рассказал о претензиях России к МАГАТЭ в последние месяцы - РИА Новости, 10.07.2026
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15:28 10.07.2026 (обновлено: 15:38 10.07.2026)
Ульянов рассказал о претензиях России к МАГАТЭ в последние месяцы

Ульянов: у РФ были претензии к МАГАТЭ по скорости реакции на атаки ВСУ на ЗАЭС

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У России были обоснованные претензии к МАГАТЭ по скорости реакции на атаки в ЗАЭС и Энергодаре в последние месяцы.
  • Михаил Ульянов заявил, что секретариат Агентства реагировал медленно и недостаточно эффективно на происшествия в Энергодаре, особенно с конца апреля.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. У России были обоснованные претензии к МАГАТЭ по скорости реакции на атаки в ЗАЭС и Энергодаре в последние месяцы, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"У нас были обоснованные претензии к тому, как медленно и недостаточно эффективно секретариат Агентства реагировал на те происшествия, которые имели место в Энергодаре, в особенности с конца апреля", - сказал Ульянов журналистам.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев во время пресс-подхода после переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Над Энергодаром летают дроны ВСУ с призывами к эвакуации, заявил Лихачев
Вчера, 15:36
 
МАГАТЭРоссияМихаил Ульянов (дипломат)ЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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