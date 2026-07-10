Михаил Ульянов: МАГАТЭ должно жестче реагировать на угрозы ЗАЭС

МАГАТЭ играет важную роль в обеспечении безопасности Запорожской АЭС, однако должно более жестко реагировать на украинские действия, угрожающие станции и срывающие договоренности о "режимах тишины" для проведения ремонтных работ. Об этом, а также о перспективах возвращения инспекторов агентства в Иран, поставках британского ядерного топлива Украине и предстоящих переговорах российской стороны с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

— Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ рассчитывает в ближайшее время возобновить инспекции в Иране. Насколько, на ваш взгляд, реалистичен такой сценарий?

— Думаю, что в ближайшее время рассчитывать на появление инспекторов МАГАТЭ в Иране не приходится. Могут быть визиты на некоторые объекты, типа атомной электростанции "Бушер", которые не пострадали от американо-израильских атак. Но полноценного присутствия в ближайшее время не будет. Иранцы высказались на этот счет совершенно определенно. Ну а то, что Рафаэль Гросси говорит по этому поводу, это больше благие пожелания. Он в данном случае отталкивается от технического мандата МАГАТЭ, от того, что соглашение о гарантиях МАГАТЭ с Ираном предполагает такие визиты. Но это оторвано от реальной жизни.

— Возможно ли, на ваш взгляд, полноценное возобновление проверок МАГАТЭ до достижения договоренности по запасам обогащенного урана?

— Я уверен, что рано или поздно проверки МАГАТЭ в Иране будут возобновлены. Необязательно это произойдет по достижении договоренности по запасам обогащенного урана. Вполне вероятно, что иранцы захотят рассматривать этот вопрос в пакете с какими-то другими аспектами финальной сделки, над которой в течение двух месяцев будут работать Тегеран и Вашингтон. Но, повторяю, рано или поздно эти проверки, по идее, должны возобновиться, если исходить из того сценария, что дипломатия приведет к успешному результату.

— Михаил Иванович, а вы ожидаете, что это может произойти уже в этом году?

— Стороны сами себе установили срок: два месяца с возможностью продления. В два месяца уложиться действительно может быть сложно. Но за полгода, мне кажется, это вполне реально. Даже быстрее может быть. Все зависит от того, готовы ли будут обе стороны к поиску разумных компромиссов.

— Насколько реалистичным вы сейчас считаете сценарий разбавления иранского урана на территории Ирана? Обсуждается ли этот вариант предметно?

— Что касается разбавления иранского урана на территории Ирана, в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании, подписанном президентами двух стран, в принципе такой сценарий обозначен. Но насколько проработана такая возможность, мне судить трудно, потому что, как бы то ни было, но американская сторона, американская администрация обратилась в конгресс с запросом на дополнительные 672 миллиона долларов, которые планируется потратить на вывоз ядерных материалов с территории Ирана в Соединенные Штаты. Одно с другим как-то не очень сочетается. Здесь ясность, видимо, будет внесена в ходе переговоров. В принципе, разбавление иранского урана на территории Ирана — это нормальная опция, вполне работоспособная. Но опять-таки для этого должно быть согласие двух сторон.

— МАГАТЭ регулярно сообщает о сохраняющихся проблемах с внешним электроснабжением ЗАЭС. На ваш взгляд, достаточно ли агентство сегодня делает для предотвращения подобных ситуаций или его роль фактически сводится лишь к фиксации происходящего?

— Вы знаете, на мой взгляд, агентство делает то, что может. Держит прежде всего этот вопрос на контроле. В практическом плане секретариат агентства и лично Гросси выступают в качестве посредников между украинскими и российскими военными с тем, чтобы договориться об окнах тишины на период проведения ремонтных работ на линиях электропередачи, которые регулярно страдают в результате военных действий. Эту функцию агентство берет на себя, и это важно.

Но иногда бывают сбои. Как выясняется, украинские гарантии тишины не всегда работают. В ходе последнего случая, когда объявлялась тишина, украинцы, по информации наших военных, несколько раз применяли силу, забрасывали мины под названием "Пряник". Как раз в те места, которые накануне были разминированы российскими саперами. Были действия враждебной стороны с применением беспилотных летательных аппаратов. На мой взгляд, агентство реагировало на эти вещи слишком спокойно, хотя фактически украинцы подрывали роль агентства в качестве посредника и, по сути дела, гаранта в какой-то степени безопасного проведения ремонтных работ. Но, завершая ответ на ваш вопрос, еще раз подтвержу, что секретариат занимает активную жизненную позицию в этом важном вопросе, и мы это приветствуем.

— Глава МАГАТЭ заявил в интервью РИА Новости, что он в ближайшее время посетит Калининград и обсудит с российской стороной ситуацию вокруг ЗАЭС. Какие именно темы будут подниматься?

— Могу подтвердить, что встреча планируется и действительно довольно скоро. Генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев возглавляет российскую делегацию. Что касается тем, которые будут обсуждаться, то это волнующие каждую из сторон вопросы применительно к безопасности Запорожской АЭС. Каждая сторона — и российская, и сторона МАГАТЭ — вправе поднимать любые вопросы. Нас сейчас больше всего волнует то, что начиная с конца апреля украинская сторона усилила интенсивность нападений на Энергодар, где проживают атомщики и члены их семей. Это совершенно недопустимо. Агентство должно более адекватно реагировать на такие факты.

— А обсуждает ли российская сторона с МАГАТЭ новые меры по обеспечению ядерной безопасности станции на фоне последних угроз?

— Я думаю, что на встрече в Калининграде этот вопрос будет обсуждаться.

— Можете прокомментировать планы Британии поставить Украине обогащенный уран?

— Английская компания Urenco будет обеспечивать работу украинских АЭС следующие два года за счет пакета поддержки UK Export Finance, сообщили в канцелярии Стармера. Такие поставки не нарушают режим нераспространения при условии, если к этому материалу будут применяться гарантии МАГАТЭ. Серьезных рисков это не создает, и дополнительные механизмы контроля не требуются при условии, что инспекторы МАГАТЭ будут четко и ответственно осуществлять проверочную деятельность, предусмотренную уставом агентства.

— Видите ли вы какие-либо риски нецелевого использования поставляемых ядерных материалов и достаточны ли существующие механизмы гарантий МАГАТЭ для предотвращения таких рисков?