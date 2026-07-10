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Эксперт перечислила главные минусы удаленки - РИА Новости, 10.07.2026
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14:56 10.07.2026 (обновлено: 14:57 10.07.2026)
Эксперт перечислила главные минусы удаленки

Эксперт Филиппова: гибридный формат работы особенно сложен для новых сотрудников

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфис
Офис - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гибридный формат работы приводит к недопониманию между коллегами из-за отсутствия живого общения, заявила операционный директор сети сервисных офисов SOK Инна Филиппова.
  • Снижение спонтанных дискуссий и неформального общения лишает компании источника новых идей и важной части корпоративной культуры.
  • Гибридный формат особенно сложен для новых сотрудников, которым труднее познакомиться с коллегами и почувствовать себя частью команды.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гибридный формат работы приводит к недопонимаю между коллегами, так как онлайн-коммуникация не заменяет живого общения и часто ведет к конфликтам, заявила операционный директор сети сервисных офисов SOK Инна Филиппова.
"Большинство коммуникаций становятся функционально полезными, и сотрудники связываются друг с другом для решения конкретных задач, однако пропадает неформальная часть, и люди реже обсуждают идеи, делятся опытом и поддерживают контакт... Вопросы обсуждаются в переписках и онлайн-встречах, где тяжелее считывать эмоции собеседника, из-за чего возникают недопонимания и даже конфликты", - сказала Филиппова "Газете.Ru".
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По словам эксперта, снижение спонтанных дискуссий лишает компании источника новых идей, а неформального общения - важной части корпоративной культуры. Кроме того, смена формата коммуникации сама по себе провоцирует споры, так как в переписках сложнее донести позицию, пояснила Филиппова.
Специалист добавила, что гибридный формат особенно сложен для новых сотрудников: им труднее познакомиться с коллегами, понять правила общения и почувствовать себя частью команды.
"Если в полностью офисной среде многие процессы происходят сами собой, то при гибридной работе компаниям необходимо специально создавать возможности для взаимодействия сотрудников", - отметила Филиппова.
Она подчеркнула, что такими точками пересечения могут быть командные встречи, стратегические сессии и дни работы в офисе над общими проектами. Без этих мер команда постепенно превращается в набор отдельных специалистов, а не в единый коллектив, заключила Филиппова.
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