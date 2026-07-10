Эксперт перечислила главные минусы удаленки

Краткий пересказ от РИА ИИ Гибридный формат работы приводит к недопониманию между коллегами из-за отсутствия живого общения, заявила операционный директор сети сервисных офисов SOK Инна Филиппова.

Снижение спонтанных дискуссий и неформального общения лишает компании источника новых идей и важной части корпоративной культуры.

Гибридный формат особенно сложен для новых сотрудников, которым труднее познакомиться с коллегами и почувствовать себя частью команды.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гибридный формат работы приводит к недопонимаю между коллегами, так как онлайн-коммуникация не заменяет живого общения и часто ведет к конфликтам, заявила операционный директор сети сервисных офисов SOK Инна Филиппова.

"Большинство коммуникаций становятся функционально полезными, и сотрудники связываются друг с другом для решения конкретных задач, однако пропадает неформальная часть, и люди реже обсуждают идеи, делятся опытом и поддерживают контакт... Вопросы обсуждаются в переписках и онлайн-встречах, где тяжелее считывать эмоции собеседника, из-за чего возникают недопонимания и даже конфликты", - сказала Филиппова "Газете.Ru"

По словам эксперта, снижение спонтанных дискуссий лишает компании источника новых идей, а неформального общения - важной части корпоративной культуры. Кроме того, смена формата коммуникации сама по себе провоцирует споры, так как в переписках сложнее донести позицию, пояснила Филиппова.

Специалист добавила, что гибридный формат особенно сложен для новых сотрудников: им труднее познакомиться с коллегами, понять правила общения и почувствовать себя частью команды.

"Если в полностью офисной среде многие процессы происходят сами собой, то при гибридной работе компаниям необходимо специально создавать возможности для взаимодействия сотрудников", - отметила Филиппова.