Умерла старейшая в истории участница космического полета Уолли Фанк

Краткий пересказ от РИА ИИ Уолли Фанк, старейшая участница космического полета, скончалась в возрасте 87 лет.

В 2021 году Фанк совершила суборбитальный полет на корабле New Shepard в возрасте 82 лет и стала самым старым участником космического полета в истории космонавтики.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Старейшая в истории участница космического полета американка Уолли Фанк скончалась в возрасте 87 лет, сообщили власти города Грейпвайн в штате Техас.

Фанк 20 июля 2021 года совершила суборбитальный полет на космическом корабле New Shepard в возрасте 82 лет. Она стала самым старым участником космического полета в истории космонавтики, и только в октябре того же года ее рекорд превзошел актер Уильям Шетнер, который полетел в космос в возрасте 90 лет.

"Жители Грейпвайна вместе с семьей, друзьями и поклонниками со всего мира скорбят о кончине пионера авиации Уолли Фанк, которая мирно скончалась прошлой ночью у себя дома, в окружении любимых людей", - говорится в заявлении.