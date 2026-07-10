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Умерла старейшая в истории участница космического полета Уолли Фанк - РИА Новости, 10.07.2026
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02:12 10.07.2026 (обновлено: 08:54 10.07.2026)
Умерла старейшая в истории участница космического полета Уолли Фанк

В США умерла старейшая в истории участница космического полета Уолли Фанк

© REUTERS / Joe SkipperУолли Фанк
Уолли Фанк - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Joe Skipper
Уолли Фанк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уолли Фанк, старейшая участница космического полета, скончалась в возрасте 87 лет.
  • В 2021 году Фанк совершила суборбитальный полет на корабле New Shepard в возрасте 82 лет и стала самым старым участником космического полета в истории космонавтики.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Старейшая в истории участница космического полета американка Уолли Фанк скончалась в возрасте 87 лет, сообщили власти города Грейпвайн в штате Техас.
Фанк 20 июля 2021 года совершила суборбитальный полет на космическом корабле New Shepard в возрасте 82 лет. Она стала самым старым участником космического полета в истории космонавтики, и только в октябре того же года ее рекорд превзошел актер Уильям Шетнер, который полетел в космос в возрасте 90 лет.
"Жители Грейпвайна вместе с семьей, друзьями и поклонниками со всего мира скорбят о кончине пионера авиации Уолли Фанк, которая мирно скончалась прошлой ночью у себя дома, в окружении любимых людей", - говорится в заявлении.
В 1961 году Фанк была выбрана для участия в новаторской программе "Меркурий-13" (подготовка первых женщин-астронавтов). Программу отменили, но после этого Фанк сделала выдающуюся карьеру в гражданской авиации. Она единственная из участниц программы "Меркурий-13", которая в итоге полетела в космос.
 
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