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МИД Турции допустил завершение эскалации между США и Ираном к концу недели - РИА Новости, 10.07.2026
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18:53 10.07.2026
МИД Турции допустил завершение эскалации между США и Ираном к концу недели

Фидан: нынешняя эскалация между США и Ираном может завершиться к концу недели

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что эскалация между США и Ираном может завершиться к концу недели.
  • Турция поддерживает контакты с обеими сторонами и исходит из того, что Вашингтон и Тегеран заинтересованы в предотвращении дальнейшей эскалации.
  • Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту.
АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Турция допускает, что нынешняя эскалация между США и Ираном может завершиться уже к концу недели, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Мы допускаем, что нынешняя эскалация между США и Ираном может разрешиться к концу недели, стороны придут к консенсусу", — заявил Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber.
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Глава турецкого МИД отметил, что Анкара поддерживает контакты с обеими сторонами и внимательно следит за развитием ситуации.
По его словам, турецкая сторона исходит из того, что Вашингтон и Тегеран заинтересованы в предотвращении дальнейшей эскалации и готовы продолжать дипломатические контакты.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.
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