МИД Турции допустил завершение эскалации между США и Ираном к концу недели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что эскалация между США и Ираном может завершиться к концу недели.
- Турция поддерживает контакты с обеими сторонами и исходит из того, что Вашингтон и Тегеран заинтересованы в предотвращении дальнейшей эскалации.
- Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту.
АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Турция допускает, что нынешняя эскалация между США и Ираном может завершиться уже к концу недели, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Глава турецкого МИД отметил, что Анкара поддерживает контакты с обеими сторонами и внимательно следит за развитием ситуации.
По его словам, турецкая сторона исходит из того, что Вашингтон и Тегеран заинтересованы в предотвращении дальнейшей эскалации и готовы продолжать дипломатические контакты.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.