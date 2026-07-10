МИД Турции допустил завершение эскалации между США и Ираном к концу недели

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что эскалация между США и Ираном может завершиться к концу недели.

Турция поддерживает контакты с обеими сторонами и исходит из того, что Вашингтон и Тегеран заинтересованы в предотвращении дальнейшей эскалации.

Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту.

АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Турция допускает, что нынешняя эскалация между США и Ираном может завершиться уже к концу недели, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Мы допускаем, что нынешняя эскалация между США Ираном может разрешиться к концу недели, стороны придут к консенсусу", — заявил Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber

Глава турецкого МИД отметил, что Анкара поддерживает контакты с обеими сторонами и внимательно следит за развитием ситуации.

По его словам, турецкая сторона исходит из того, что Вашингтон и Тегеран заинтересованы в предотвращении дальнейшей эскалации и готовы продолжать дипломатические контакты.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.