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Глава МИД Турции заявил, что нет причин для открытого конфликта с Израилем - РИА Новости, 10.07.2026
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14:28 10.07.2026
Глава МИД Турции заявил, что нет причин для открытого конфликта с Израилем

Фидан заявил об отсутствии оснований для открытого столкновения Турции и Израиля

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хакан Фидан заявил, что оснований для открытого военного столкновения между Турцией и Израилем нет.
  • Он отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган придерживается курса на мирное урегулирование конфликтов.
  • Министр иностранных дел Турции вновь подверг критике политику Биньямина Нетаньяху и выразил мнение, что международное сообщество должно усилить давление на Тель-Авив для обеспечения доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
АНКАРА, 10 июл - РИА Новости. Оснований для открытого военного столкновения между Турцией и Израилем нет, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Нет никаких причин для открытого конфликта. Турция не позволит втянуть себя в подобную ситуацию", - сказал Фидан в интервью изданию National.
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Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается курса на мирное урегулирование конфликтов и не станет поддаваться на возможные провокации.
При этом министр вновь подверг критике политику премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам главы МИД Турции, действия нынешнего израильского правительства являются бременем для самого Израиля, региона и представляют угрозу международной безопасности.
Фидан также выразил мнение, что Израиль может быть не заинтересован в стабильной и развивающейся Сирии, и добавил, что международное сообщество должно усилить давление на Тель-Авив для обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
Отношения Турции и Израиля остаются напряженными после начала военной операции Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Анкара неоднократно обвиняла израильские власти в непропорциональном применении силы против палестинцев, заблокировала торговые отношения с Израилем и выступает за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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