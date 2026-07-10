Глава МИД Турции заявил, что нет причин для открытого конфликта с Израилем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хакан Фидан заявил, что оснований для открытого военного столкновения между Турцией и Израилем нет.
- Он отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган придерживается курса на мирное урегулирование конфликтов.
- Министр иностранных дел Турции вновь подверг критике политику Биньямина Нетаньяху и выразил мнение, что международное сообщество должно усилить давление на Тель-Авив для обеспечения доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
АНКАРА, 10 июл - РИА Новости. Оснований для открытого военного столкновения между Турцией и Израилем нет, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается курса на мирное урегулирование конфликтов и не станет поддаваться на возможные провокации.
При этом министр вновь подверг критике политику премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам главы МИД Турции, действия нынешнего израильского правительства являются бременем для самого Израиля, региона и представляют угрозу международной безопасности.
Фидан также выразил мнение, что Израиль может быть не заинтересован в стабильной и развивающейся Сирии, и добавил, что международное сообщество должно усилить давление на Тель-Авив для обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
Отношения Турции и Израиля остаются напряженными после начала военной операции Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Анкара неоднократно обвиняла израильские власти в непропорциональном применении силы против палестинцев, заблокировала торговые отношения с Израилем и выступает за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.