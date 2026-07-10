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Задержанная в Анталье не является россиянкой, заявили в генконсульстве - РИА Новости, 10.07.2026
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14:21 10.07.2026 (обновлено: 14:22 10.07.2026)
Задержанная в Анталье не является россиянкой, заявили в генконсульстве

Генконсульство: задержанная в Анталье не является гражданкой России

© AP Photo / Emre TazegulТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Emre Tazegul
Турецкие полицейские. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В турецкой Анталье произошла задержка Людмилы Инан после конфликта, возникшего из-за недопуска девочки в буркини в бассейн жилого комплекса.
  • Генеральное консульство РФ в Анталье выяснило, что задержанная Людмила Инан не является гражданкой России.
  • Российское генконсульство продолжит отслеживать развитие ситуации и поддерживать взаимодействие с правоохранительными органами.
АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Задержанная в турецкой Анталье после конфликта, возникшего из-за недопуска девочки в буркини в бассейн жилого комплекса, Людмила Инан не является гражданкой России, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Ранее газета Türkiye сообщила, что управляющая жилым комплексом Людмила Инан была арестована после жалобы семьи девочки, которой, по версии следствия, не разрешили пользоваться бассейном из-за буркини. По данным издания, отец девочки заявил, что произошедшее унизило достоинство ребенка и оскорбило религиозные чувства семьи.
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"Генеральное консульство установило контакт с правоохранительными органами города Аланьи. По полученной информации, задержанная Людмила Инан не является гражданкой Российской Федерации", - сообщили в российском диппредставительстве.
Генеральное консульство уточнило, что продолжит отслеживать развитие ситуации по данному инциденту и поддерживать взаимодействие с компетентными правоохранительными органами.
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