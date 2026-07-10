Задержанная в Анталье не является россиянкой, заявили в генконсульстве

Краткий пересказ от РИА ИИ В турецкой Анталье произошла задержка Людмилы Инан после конфликта, возникшего из-за недопуска девочки в буркини в бассейн жилого комплекса.

Генеральное консульство РФ в Анталье выяснило, что задержанная Людмила Инан не является гражданкой России.

Российское генконсульство продолжит отслеживать развитие ситуации и поддерживать взаимодействие с правоохранительными органами.

АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Задержанная в турецкой Анталье после конфликта, возникшего из-за недопуска девочки в буркини в бассейн жилого комплекса, Людмила Инан не является гражданкой России, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.

Ранее газета Türkiye сообщила, что управляющая жилым комплексом Людмила Инан была арестована после жалобы семьи девочки, которой, по версии следствия, не разрешили пользоваться бассейном из-за буркини. По данным издания, отец девочки заявил, что произошедшее унизило достоинство ребенка и оскорбило религиозные чувства семьи.

"Генеральное консульство установило контакт с правоохранительными органами города Аланьи . По полученной информации, задержанная Людмила Инан не является гражданкой Российской Федерации", - сообщили в российском диппредставительстве.