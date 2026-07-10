В Турции назвали лучшие пляжи Стамбула

Краткий пересказ от РИА ИИ Три пляжа Стамбула получили международную награду «Голубой флаг» в 2026 году.

Пляжи Карабурун и Еникей расположены на Черном море, а Кумлук — на Мраморном.

Все награжденные пляжи находятся далеко от центра Стамбула, добраться до них непросто.

СТАМБУЛ, 10 июл - РИА Новости. Три пляжа Стамбула в 2026 году получили международную награду "Голубой флаг", но все они расположены далеко от центра, сообщили РИА Новости в Департаменте здравоохранения провинции Стамбул.

Провинция Стамбул омывается Черным и Мраморным морями , которые связывает Босфорский пролив. Власти каждое лето периодически проводят лабораторные проверки образцов воды с пляжей.

"В провинции Стамбул три пляжа получили награду "Голубой флаг" - Карабурун и Еникей на Черном море и Кумлук на Мраморном", - рассказали в ведомстве.

Приезжающим в Стамбул на несколько дней туристам будет непросто добраться до этих пляжей - черноморские расположены в 60 километрах к северу от мегаполиса, ближе к Стамбульскому аэропорту, а Кумлук – в 95 километрах к западу, при этом без пересадок доехать до них невозможно, а поездка на такси в одну сторону обойдется как минимум в 50-70 долларов.

Турция занимает третье место в мире по количеству пляжей с "Голубым флагом" - всего их в стране 580, более 340 из них расположены в курортных провинциях Анталья и Мугла. Награду получают пляжи с чистейшей водой, а также соответствующие различным критериям безопасности и экологии.