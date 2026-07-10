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В Турции назвали лучшие пляжи Стамбула - РИА Новости, 10.07.2026
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Туризм
 
03:23 10.07.2026
В Турции назвали лучшие пляжи Стамбула

Три пляжа Стамбула получили «Голубой флаг» в 2026 году

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛюди на пляже Флория в Стамбуле
Люди на пляже Флория в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Люди на пляже Флория в Стамбуле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три пляжа Стамбула получили международную награду «Голубой флаг» в 2026 году.
  • Пляжи Карабурун и Еникей расположены на Черном море, а Кумлук — на Мраморном.
  • Все награжденные пляжи находятся далеко от центра Стамбула, добраться до них непросто.
СТАМБУЛ, 10 июл - РИА Новости. Три пляжа Стамбула в 2026 году получили международную награду "Голубой флаг", но все они расположены далеко от центра, сообщили РИА Новости в Департаменте здравоохранения провинции Стамбул.
Провинция Стамбул омывается Черным и Мраморным морями, которые связывает Босфорский пролив. Власти каждое лето периодически проводят лабораторные проверки образцов воды с пляжей.
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"В провинции Стамбул три пляжа получили награду "Голубой флаг" - Карабурун и Еникей на Черном море и Кумлук на Мраморном", - рассказали в ведомстве.
Приезжающим в Стамбул на несколько дней туристам будет непросто добраться до этих пляжей - черноморские расположены в 60 километрах к северу от мегаполиса, ближе к Стамбульскому аэропорту, а Кумлук – в 95 километрах к западу, при этом без пересадок доехать до них невозможно, а поездка на такси в одну сторону обойдется как минимум в 50-70 долларов.
Турция занимает третье место в мире по количеству пляжей с "Голубым флагом" - всего их в стране 580, более 340 из них расположены в курортных провинциях Анталья и Мугла. Награду получают пляжи с чистейшей водой, а также соответствующие различным критериям безопасности и экологии.
Награда "Голубой флаг" вручается ежегодно с конца 1980-х годов неправительственной организацией Фонд экологического образования. В РФ Ростуризм с 2022 года ввел систему "Синий флаг" как альтернативу "Голубому флагу".
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