Рейтинг@Mail.ru
Цынгуева победила украинку в финале и выиграла ЧЕ по борьбе до 20 лет - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 10.07.2026
Цынгуева победила украинку в финале и выиграла ЧЕ по борьбе до 20 лет

Россиянка Цынгуева победила украинку в финале и выиграла ЧЕ по борьбе до 20 лет

© Sputnik | Перейти в медиабанкСамбо
Самбо - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Должон Цынгуева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, победив в финале украинку Диану Котвыцкую.
  • Маргарита Салназарян также завоевала золото, Екатерина Чиканова — серебро, а Екатерина Радышева — бронзу.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россиянка Должон Цынгуева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, который проходит в Скопье.
В финальной схватке в весовой категории до 57 кг Цынгуева одержала победу над украинкой Дианой Котвыцкой. Также золото в весовой категории до 65 кг завоевала россиянка Маргарита Салназарян, победившая в решающем поединке шведку Сагу Свенссон.
Серебряным призером в категории до 53 кг стала Екатерина Чиканова, бронзовым в весе до 62 кг - Екатерина Радышева.
Чемпионат Европы завершится 12 июля.
Татами - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Россиянка Ярыгина завоевала золото на ЧЕ по спортивной борьбе до 20 лет
9 июля, 22:04
 
Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Бельгия
    2
    1
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала