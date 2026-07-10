Цивилев объяснил запрет на экспорт дизельного топлива

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дизельное топливо в России есть, запрет на его экспорт был принят для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Алескандр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.