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Цивилев объяснил запрет на экспорт дизельного топлива - РИА Новости, 10.07.2026
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20:54 10.07.2026
Цивилев объяснил запрет на экспорт дизельного топлива

Цивилев: запрет на экспорт дизельного топлива поможет предотвратить ажиотаж

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Сергей Цивилев
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запрет на экспорт дизельного топлива был принят для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев.
  • Он добавил, что дизельное топливо в России есть.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дизельное топливо в России есть, запрет на его экспорт был принят для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"8 июля был введен запрет на экспорт дизельного топлива. Дизельное топливо в системе имеется, а данное решение принято для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа. Сейчас основной вопрос - его своевременное доведение до потребителей", - сказал Цивилев, слова которого приведены в сообщении Минэнерго.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Алескандр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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ЭкономикаРоссияСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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