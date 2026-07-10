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Мосин рассказал о цифровизации АПК Подмосковья - РИА Новости, 10.07.2026
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13:50 10.07.2026 (обновлено: 14:21 10.07.2026)
Мосин рассказал о цифровизации АПК Подмосковья

Глава Минсельхоза Подмосковья Мосин рассказал о цифровизации АПК

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиМинистр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин выступает на форуме Data Day 2026 на площадке ВДНХ
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин выступает на форуме Data Day 2026 на площадке ВДНХ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин выступает на форуме Data Day 2026 на площадке ВДНХ
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Цифровизация агропромышленного комплекса Подмосковья дает максимальный эффект в переработке и тепличном секторе – там, где технологии оказывают влияние на процессы производства и экономику компаний, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
Он принял участие в форуме Data Day 2026, который прошел в Москве на площадке ВДНХ. Ключевой темой мероприятия стало управление данными, внедрение искусственного интеллекта и цифровых решений в бизнес-процессы. Форум объединил представителей органов власти, бизнеса и технологических компаний.
В рамках панельной дискуссии "АПК 2026-2027: данные + ИИ, регулирование и новые правила игры" министр рассказал о цифровизации агропромышленного комплекса Подмосковья и внедрении в отрасль инструментов на основе искусственного интеллекта.
"Наиболее быстрый и ощутимый эффект цифровизация в Подмосковье сегодня дает в переработке и тепличном секторе – там, где технологии напрямую влияют на производственные процессы и экономику компаний. У нас работает более 1 тысячи предприятий АПК, при этом одним из драйверов остается развитый сектор переработки. Тепличное направление также показывает рост: по итогам 2025 года регион занял первое место в России по валовому сбору овощей защищенного грунта. В этих сегментах любые решения – от автоматизации до аналитики и ИИ – практически сразу отражаются на результатах", – приводит пресс-служба регионального Минсельхоза слова Мосина.
В министерстве подчеркнули, что на предприятиях региона уже применяются роботизированные решения, системы ИИ и автоматизации, которые помогают оптимизировать производственные процессы, снижать издержки и ускорять принятие управленческих решений. Также в Подмосковье проводят работу по интеграции информационных систем и сокращению избыточной отчетности для аграриев.
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