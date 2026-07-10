Пушков заявил о двойном риске для Трампа из-за войны с Ираном

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"Риск внутренний: если Трамп влетит в долгую и вязкую войну с Ираном, а именно это он сейчас и делает, шансы республиканцев успешно выступить на ноябрьских выборах в конгресс будут стремительно сокращаться. По сути, неудачная война в Иране уже вернула демократов к жизни после оглушительного поражения на последних выборах. Если демократы победят на ноябрьских выборах, архитектором их победы будет Дональд Трамп", - констатировал политик.