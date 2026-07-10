Пушков заявил о двойном риске для Трампа из-за войны с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков считает, что продолжение войны против Ирана рискует авторитетом США и шансами республиканцев на победу в выборах.
- Пушков отметил, что если США не добьются своих целей в конфликте с Ираном, это будет ударом по авторитету страны.
- По его мнению, если Трамп вступит в долгую войну с Ираном, шансы республиканцев на ноябрьских выборах в конгресс будут сокращаться.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, продолжая войну против Ирана, рискует авторитетом страны и шансами республиканцев на победу в выборах, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Вместо продвижения к миру военные действия на Ближнем Востоке возобновились. Для президента США это несет двойной риск. Международный: если США не добьются своего и не поставят Иран на колени, это будет ощутимый удар по их авторитету и самой парадигме американской мировой гегемонии", - написал Пушков в своем Телеграм-канале.
"Последствия будут". Трамп угодил в ловушку Ирана
8 июля, 17:14
Пушков отметил, что у Трампа был шанс выйти из войны с Ираном, но он им не воспользовался.
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"Риск внутренний: если Трамп влетит в долгую и вязкую войну с Ираном, а именно это он сейчас и делает, шансы республиканцев успешно выступить на ноябрьских выборах в конгресс будут стремительно сокращаться. По сути, неудачная война в Иране уже вернула демократов к жизни после оглушительного поражения на последних выборах. Если демократы победят на ноябрьских выборах, архитектором их победы будет Дональд Трамп", - констатировал политик.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта.
Однако в ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, а иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.