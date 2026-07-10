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Свыше 28 тысяч тонн сыра приобрели в Подмосковье за первые пять месяцев - РИА Новости, 10.07.2026
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Новости Подмосковья
 
16:06 10.07.2026
Свыше 28 тысяч тонн сыра приобрели в Подмосковье за первые пять месяцев

Более 28 тысяч тонн сыра приобрели в Московской области за первые пять месяцев

© Shutterstock/FOTODOM / naskamiСыр сулугуни
Сыр сулугуни - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / naskami
Сыр сулугуни . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Жители Московской области приобрели более 28 336 тонн сыра с января по май текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
В Подмосковье работают свыше 100 предприятий и фермерских хозяйств. Они предлагают сыры из коровьего, козьего и овечьего молока, а также вегетарианские варианты на основе альтернативных видов молока.
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что в регионе содействуют выходу местных производителей на новые рынки и помогают продвигать фермерские товары. Это позволяет хозяйствам наращивать объемы выпуска и совершенствовать технологии.
 
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