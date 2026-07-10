Свыше 28 тысяч тонн сыра приобрели в Подмосковье за первые пять месяцев

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Жители Московской области приобрели более 28 336 тонн сыра с января по май текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
В Подмосковье работают свыше 100 предприятий и фермерских хозяйств. Они предлагают сыры из коровьего, козьего и овечьего молока, а также вегетарианские варианты на основе альтернативных видов молока.
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что в регионе содействуют выходу местных производителей на новые рынки и помогают продвигать фермерские товары. Это позволяет хозяйствам наращивать объемы выпуска и совершенствовать технологии.