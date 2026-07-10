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Самолет-заправщик США вернулся на авиабазу в Катаре - РИА Новости, 10.07.2026
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05:19 10.07.2026
Самолет-заправщик США вернулся на авиабазу в Катаре

Boeing KC-135R Stratotanker вернулся на авиабазу Аль-Удейд в Катаре

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Mark BucherСамолет-заправщик КС-135 Stratotanker
Самолет-заправщик КС-135 Stratotanker - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Mark Bucher
Самолет-заправщик КС-135 Stratotanker . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет-заправщик боевой авиации США Boeing KC-135R Stratotanker вернулся на авиабазу «Аль-Удейд» в Катаре после трех часов полета над Персидским заливом.
  • Во время полета над южными пригородами катарской столицы был слышен сильный грохот.
ДОХА, 10 июл - РИА Новости. Самолет-заправщик боевой авиации США Boeing KC-135R Stratotanker вернулся на авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре, проведя три часа в небе над Персидским заливом, выяснило РИА Новости на основе данных приложения по отслеживанию полетов FlightRadar 24.
Согласно карте полетов самолета-заправщика, он сделал множество кругов над Персидским заливом между Катаром и Ираном и вернулся на расположенную к северу от Дохи базу "Аль-Удейд" с южного направления. В момент предположительного пролета заправщика в небе над южными пригородами катарской столицы был слышен сильный грохот. При этом еще один американский самолет-заправщик также находился в это время над Персидским заливом на высоте порядка 16 тысяч футов (почти пять километров).
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Судя по карте воздушного движения в приложении FlightRadar 24. в ночь на пятницу, в отличие от предыдущей ночи, оно было активным в направлении Катара и Кувейта и из этих стран, также вылеты осуществлялись из Бахрейна, хотя их было меньше, чем из других стран Персидского залива.
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