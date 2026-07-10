Самолет-заправщик США вернулся на авиабазу в Катаре

ДОХА, 10 июл - РИА Новости. Самолет-заправщик боевой авиации США Boeing KC-135R Stratotanker вернулся на авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре, проведя три часа в небе над Персидским заливом, выяснило РИА Новости на основе данных приложения по отслеживанию полетов FlightRadar 24.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источники, выступил с утверждением, что вооруженные силы США приостановили удары по Ирану на фоне идущих переговоров, однако готовы в случае необходимости возобновить их. При этом иранские СМИ сообщали о новых взрывах в Бушере, Конараке и Чогадаке.

Судя по карте воздушного движения в приложении FlightRadar 24. в ночь на пятницу, в отличие от предыдущей ночи, оно было активным в направлении Катара и Кувейта и из этих стран, также вылеты осуществлялись из Бахрейна, хотя их было меньше, чем из других стран Персидского залива.