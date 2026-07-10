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Псковские десантники уничтожили группу иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 10.07.2026
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06:55 10.07.2026
Псковские десантники уничтожили группу иностранных наемников в ДНР

Псковские десантники уничтожили наемников при освобождении Васильевки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в процессе боевой подготовки танкистов 25 армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в процессе боевой подготовки танкистов 25 армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в процессе боевой подготовки танкистов 25 армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Псковские десантники 76-й гвардейской дивизии ВДВ уничтожили группу иностранных наемников в ходе освобождения населенного пункта Васильевка в ДНР.
  • Среди уничтоженных наемников были выходцы из Польши и стран Латинской Америки.
  • Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили Васильевку Донецкой Народной Республики.
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Псковские десантники 76-й гвардейской дивизии ВДВ в ходе освобождения населенного пункта Васильевка в ДНР уничтожили группу иностранных наемников, среди которых были выходцы из Польши и стран Латинской Америки, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Центр" Михаил Князькин.
По словам командира штурмового взвода 237-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ, противник рассредоточил личный состав по небольшим группам численностью два-три человека, разместив их практически в каждом втором доме.
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"Основной контингент - это, конечно, украинцы, но также были замечены наемники польского происхождения. И наемники Латинской Америки тоже преобладали", - рассказал Князькин.
Он отметил, что по мере продвижения российских штурмовых подразделений иностранные наемники пытались отступить, однако были уничтожены.
"Они пришли за деньгами и понимали, что мы постепенно занимаем все больше зданий и укрепленных позиций. Они старались отходить, но были уничтожены нашими силами. Сейчас очень хорошо работают расчеты FPV-дронов, которые догоняли их и поражали", - добавил собеседник агентства.
Согласно сообщению Минобороны РФ от 4 июля, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Васильевка Донецкой Народной Республики.
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