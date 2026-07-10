Краткий пересказ от РИА ИИ
- Псковские десантники 76-й гвардейской дивизии ВДВ уничтожили группу иностранных наемников в ходе освобождения населенного пункта Васильевка в ДНР.
- Среди уничтоженных наемников были выходцы из Польши и стран Латинской Америки.
- Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили Васильевку Донецкой Народной Республики.
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Псковские десантники 76-й гвардейской дивизии ВДВ в ходе освобождения населенного пункта Васильевка в ДНР уничтожили группу иностранных наемников, среди которых были выходцы из Польши и стран Латинской Америки, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Центр" Михаил Князькин.
По словам командира штурмового взвода 237-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ, противник рассредоточил личный состав по небольшим группам численностью два-три человека, разместив их практически в каждом втором доме.
"Основной контингент - это, конечно, украинцы, но также были замечены наемники польского происхождения. И наемники Латинской Америки тоже преобладали", - рассказал Князькин.
Он отметил, что по мере продвижения российских штурмовых подразделений иностранные наемники пытались отступить, однако были уничтожены.
"Они пришли за деньгами и понимали, что мы постепенно занимаем все больше зданий и укрепленных позиций. Они старались отходить, но были уничтожены нашими силами. Сейчас очень хорошо работают расчеты FPV-дронов, которые догоняли их и поражали", - добавил собеседник агентства.
Согласно сообщению Минобороны РФ от 4 июля, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Васильевка Донецкой Народной Республики.
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