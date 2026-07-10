Псковские десантники уничтожили группу иностранных наемников в ДНР

ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Псковские десантники 76-й гвардейской дивизии ВДВ в ходе освобождения населенного пункта Васильевка в ДНР уничтожили группу иностранных наемников, среди которых были выходцы из Польши и стран Латинской Америки, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Центр" Михаил Князькин.

"Они пришли за деньгами и понимали, что мы постепенно занимаем все больше зданий и укрепленных позиций. Они старались отходить, но были уничтожены нашими силами. Сейчас очень хорошо работают расчеты FPV-дронов, которые догоняли их и поражали", - добавил собеседник агентства.