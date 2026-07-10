Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как действуют украинские дроны - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 10.07.2026 (обновлено: 05:22 10.07.2026)
Боец рассказал, как действуют украинские дроны

Российские бойцы знают, как бороться с дронами ВСУ, которые заходят с тыла

© РИА Новости / Мария МарикянРоссийский боец готовит дрон
Российский боец готовит дрон - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Российский боец готовит дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские дроны Hornet и «Марсианин» пытаются атаковать с тыла, но российские военные знают, как им противостоять.
  • 4 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении Василевки силами десантников и военнослужащих 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».
  • В ходе боев за Василевку использовались массированные удары артиллерии, ударные дроны и фугасные авиабомбы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские дроны Hornet и "Марсианин" пытаются зайти на цель с тыла, но военнослужащие ВС РФ знают, как с этим бороться, рассказал водитель 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Центр" с позывным Лебедь, который участвовал в освобождении Василевки в ДНР.
По его словам, новые дроны самолетного типа Hornet или "Марсианин" появились у ВСУ недавно, но российские бойцы из его подразделения уже успели сбить несколько.
Российский дрон и гражданский автомобиль в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Появились кадры встречи российского дрона с гражданской машиной в зоне СВО
4 ноября 2025, 14:01
"Идут они всегда все ровно, с птицей не перепутаешь. И заходят всегда с тыла, пытаются зайти сзади бить. Но сзади у нас есть пулеметчик - зоркий глаз - он всегда контролит наш тыл", - сказал Лебедь в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Об освобождении Василевки Минобороны РФ сообщило 4 июля. Населенный пункт взяли под свой контроль десантники гвардейского Торуньского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ и военнослужащие 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр".
Бойцы просачивались в хорошо укрепленный опорный район малыми группами - по двое и по трое человек, а их каждый шаг корректировался с помощью беспилотной авиации и точных команд командиров.
По позициям ВСУ были нанесены массированные удары, использовалась артиллерия, ударные дроны, а авиация применила фугасные авиабомбы. Особое внимание уделялось блиндажам и укрепленным укрытиям противника.
Десантники скрытно собрались на подступах к населенному пункту, методично зачистили каждый дом и преддворовые сооружения, выбили противника с занимаемых позиций и взяли Василевку под контроль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала