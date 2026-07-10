Боец рассказал, как действуют украинские дроны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские дроны Hornet и «Марсианин» пытаются атаковать с тыла, но российские военные знают, как им противостоять.
- 4 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении Василевки силами десантников и военнослужащих 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».
- В ходе боев за Василевку использовались массированные удары артиллерии, ударные дроны и фугасные авиабомбы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские дроны Hornet и "Марсианин" пытаются зайти на цель с тыла, но военнослужащие ВС РФ знают, как с этим бороться, рассказал водитель 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Центр" с позывным Лебедь, который участвовал в освобождении Василевки в ДНР.
По его словам, новые дроны самолетного типа Hornet или "Марсианин" появились у ВСУ недавно, но российские бойцы из его подразделения уже успели сбить несколько.
Появились кадры встречи российского дрона с гражданской машиной в зоне СВО
4 ноября 2025, 14:01
"Идут они всегда все ровно, с птицей не перепутаешь. И заходят всегда с тыла, пытаются зайти сзади бить. Но сзади у нас есть пулеметчик - зоркий глаз - он всегда контролит наш тыл", - сказал Лебедь в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Об освобождении Василевки Минобороны РФ сообщило 4 июля. Населенный пункт взяли под свой контроль десантники гвардейского Торуньского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ и военнослужащие 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр".
Бойцы просачивались в хорошо укрепленный опорный район малыми группами - по двое и по трое человек, а их каждый шаг корректировался с помощью беспилотной авиации и точных команд командиров.
По позициям ВСУ были нанесены массированные удары, использовалась артиллерия, ударные дроны, а авиация применила фугасные авиабомбы. Особое внимание уделялось блиндажам и укрепленным укрытиям противника.
Десантники скрытно собрались на подступах к населенному пункту, методично зачистили каждый дом и преддворовые сооружения, выбили противника с занимаемых позиций и взяли Василевку под контроль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18