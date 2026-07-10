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Сержант Белов под обстрелом спас трех раненых бойцов - РИА Новости, 10.07.2026
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00:37 10.07.2026
Сержант Белов под обстрелом спас трех раненых бойцов

Сержант Белов под обстрелом спас трех раненных при обстреле ВСУ бойцов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сержант российских Вооруженных сил Андрей Белов под артиллерийским обстрелом спас трех сослуживцев, получивших ранения при ударе ВСУ.
  • Белов эвакуировал пострадавших в безопасное место, оказал им первую медицинскую помощь и обеспечил их стабильное состояние до прибытия группы эвакуации.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сержант российских Вооруженных сил Андрей Белов под артиллерийским обстрелом спас трех сослуживцев, получивших ранения при ударе ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Стрелок Белов в ходе спецоперации выполнял задачу по охране и обороне позиций своего подразделения. Противник нанес по его позиции артиллерийский удар, в результате были ранены трое российских военнослужащих.
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"Не дожидаясь завершения обстрела украинских боевиков, проявляя самоотверженность, Андрей направился на помощь раненным товарищам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он эвакуировал пострадавших в безопасное место и оказал им первую медицинскую помощь, обеспечил их стабильное состояние до прибытия группы эвакуации.
Благодаря самоотверженным действиям сержанта Андрея Белова удалось сохранить жизни раненым военнослужащим, подчеркнули в МО РФ.
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