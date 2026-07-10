Сержант Белов под обстрелом спас трех раненых бойцов

Краткий пересказ от РИА ИИ Сержант российских Вооруженных сил Андрей Белов под артиллерийским обстрелом спас трех сослуживцев, получивших ранения при ударе ВСУ.

Белов эвакуировал пострадавших в безопасное место, оказал им первую медицинскую помощь и обеспечил их стабильное состояние до прибытия группы эвакуации.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сержант российских Вооруженных сил Андрей Белов под артиллерийским обстрелом спас трех сослуживцев, получивших ранения при ударе ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Стрелок Белов в ходе спецоперации выполнял задачу по охране и обороне позиций своего подразделения. Противник нанес по его позиции артиллерийский удар, в результате были ранены трое российских военнослужащих.

"Не дожидаясь завершения обстрела украинских боевиков, проявляя самоотверженность, Андрей направился на помощь раненным товарищам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он эвакуировал пострадавших в безопасное место и оказал им первую медицинскую помощь, обеспечил их стабильное состояние до прибытия группы эвакуации.