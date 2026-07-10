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Российский стрелок с фланга уничтожил пулеметную позицию ВСУ - РИА Новости, 10.07.2026
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00:05 10.07.2026
Российский стрелок с фланга уничтожил пулеметную позицию ВСУ

Рядовой Ибрямов с помощью СВУ уничтожил украинский пулеметный расчет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стрелок-гранатометчик Алексей Ибрямов в составе штурмовой группы выполнял задачу по захвату вражеских позиций.
  • Ибрямов с фланга обошел пулеметную позицию ВСУ и уничтожил ее самодельным взрывным устройством.
  • Боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава группы благодаря мужеству и профессионализму рядового.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных Сил Алексей Ибрямов в ходе одного из эпизодов спецоперации с фланга обошел пулеметную позицию ВСУ, мешавшую продвижению российских штурмовиков, и уничтожил ее самодельным взрывным устройством, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, стрелок-гранатометчик Ибрямов действовал в составе штурмовой группы, которой была поставлена задача по захвату вражеских позиций. В ходе наступательных действий продвижение группы было остановлено шквальным пулеметным огнем противника.
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"Алексей, используя особенности городской застройки, обошел пулеметную позицию с фланга и применив самодельное взрывное устройство уничтожил пулеметную точку вместе с расчетом, создав благоприятные условия для продолжения наступления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мужеству и профессионализму рядового боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава группы.
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