Военнослужащий ВС РФ в секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото

Военнослужащий ВС РФ в секторе специальной военной операции на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Стрелок-гранатометчик Алексей Ибрямов в составе штурмовой группы выполнял задачу по захвату вражеских позиций.

Ибрямов с фланга обошел пулеметную позицию ВСУ и уничтожил ее самодельным взрывным устройством.

Боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава группы благодаря мужеству и профессионализму рядового.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных Сил Алексей Ибрямов в ходе одного из эпизодов спецоперации с фланга обошел пулеметную позицию ВСУ, мешавшую продвижению российских штурмовиков, и уничтожил ее самодельным взрывным устройством, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, стрелок-гранатометчик Ибрямов действовал в составе штурмовой группы, которой была поставлена задача по захвату вражеских позиций. В ходе наступательных действий продвижение группы было остановлено шквальным пулеметным огнем противника.

"Алексей, используя особенности городской застройки, обошел пулеметную позицию с фланга и применив самодельное взрывное устройство уничтожил пулеметную точку вместе с расчетом, создав благоприятные условия для продолжения наступления", - говорится в сообщении.