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Совет ЕС одобрил выделение Венгрии до десяти миллиардов евро - РИА Новости, 10.07.2026
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14:14 10.07.2026 (обновлено: 14:15 10.07.2026)
Совет ЕС одобрил выделение Венгрии до десяти миллиардов евро

ЕС одобрил выделение Венгрии до десяти миллиардов евро из замороженных средств

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза
Флаги Венгрии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет ЕС одобрил обновленный План восстановления и устойчивости Венгрии.
  • Венгрия может получить финансирование от ЕС в размере до 10 миллиардов евро.
БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Совет ЕС одобрил обновленный План восстановления и устойчивости, который позволяет Венгрии получить финансирование до 10 миллиардов евро, сообщило представительство Венгрии при Европейском союзе.
"Совет ЕС одобрил венгерский обновленный План восстановления и устойчивости, который открывает путь для получения финансирования от ЕС в размере до 10 миллиардов евро", - сообщило постпредство Венгрии при ЕС в соцсети X.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце мая заявила, что Венгрия получит 14,2 миллиарда евро из замороженных средств из фондов ЕС, еще 2,2 миллиарда могут быть разблокированы позднее при соблюдении условий.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии".
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