Совет ЕС одобрил выделение Венгрии до десяти миллиардов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет ЕС одобрил обновленный План восстановления и устойчивости Венгрии.
- Венгрия может получить финансирование от ЕС в размере до 10 миллиардов евро.
БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Совет ЕС одобрил обновленный План восстановления и устойчивости, который позволяет Венгрии получить финансирование до 10 миллиардов евро, сообщило представительство Венгрии при Европейском союзе.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце мая заявила, что Венгрия получит 14,2 миллиарда евро из замороженных средств из фондов ЕС, еще 2,2 миллиарда могут быть разблокированы позднее при соблюдении условий.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии".