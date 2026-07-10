Совет ЕС одобрил выделение Венгрии до десяти миллиардов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет ЕС одобрил обновленный План восстановления и устойчивости Венгрии.

Венгрия может получить финансирование от ЕС в размере до 10 миллиардов евро.

БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Совет ЕС одобрил обновленный План восстановления и устойчивости, который позволяет Венгрии получить финансирование до 10 миллиардов евро, сообщило представительство Венгрии при Европейском союзе.

"Совет ЕС одобрил венгерский обновленный План восстановления и устойчивости, который открывает путь для получения финансирования от ЕС в размере до 10 миллиардов евро", - сообщило постпредство Венгрии при ЕС в соцсети X

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце мая заявила, что Венгрия получит 14,2 миллиарда евро из замороженных средств из фондов ЕС, еще 2,2 миллиарда могут быть разблокированы позднее при соблюдении условий.