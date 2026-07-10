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Некрасов и Анохин обсудили развитие смоленского АПК - РИА Новости, 10.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:06 10.07.2026
Некрасов и Анохин обсудили развитие смоленского АПК

Роман Некрасов и Василий Анохин обсудили развитие смоленского АПК

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов и губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса региона.
Так, по словам Анохина, АПК региона продолжает расти. Суточное производство молока достигло 437 тонн, поголовье крупного рогатого скота мясного направления выросло почти на 45%, свиней – почти на 47%, производство яиц увеличилось на 34%.
"Сегодня в регионе реализуются сразу несколько крупных проектов в молочном животноводстве, активно развиваются мясное направление и производство кормов", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Отдельное внимание стороны уделили ветеринарной безопасности. Анохин назвал ее одним из ключевых факторов устойчивого развития сельского хозяйства.
"Последовательно модернизируем государственную ветеринарную службу: обновляем лабораторную базу и оборудование, ремонтируем помещения, обеспечили службу автотранспортом, усиливаем кадровый потенциал. Уже заключено 36 целевых договоров со студентами профильных вузов, которые после окончания обучения придут работать в государственную ветеринарную службу региона", – сказал глава региона.
По итогам встречи были определены дальнейшие задачи. В регионе продолжат укреплять ветеринарную службу, сопровождать инвестиционные проекты, развивать экспорт.
"Все это создает условия для дальнейшего роста сельского хозяйства и сохранения позиций одного из лидеров агропромышленного комплекса России", – передал Анохин.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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