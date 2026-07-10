Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер словацкой политической партии DOMOV Павол Слота заявил, что возможное ограничение на въезд россиянам в Европейский союз продиктовано русофобией и страхом.
- По словам Слоты, ЕС не хочет пускать солдат, участвовавших в СВО, опасаясь их въезда на территорию союза.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Возможное ограничение на въезд россиянам в Европейский союз продиктовано русофобией и страхом, заявил РИА Новости лидер словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
"Это не только очередное распространение русофобии и ненависти к русскому народу, у этого есть и другая величина. Они не хотят пускать в ЕС солдат, которые участвовали в СВО, это с их стороны и понятно. Эти солдаты воевали на фронте именно против нацистов, то есть именно против таких, как все те, кто эти санкции и ограничения выдумывают", - сказал Слота РИА Новости.
В июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эффективность действующих ограничений зависит от их единообразного применения всеми государствами ЕС. В этой связи Еврокомиссия готовит обновленные рекомендации по визовой политике в отношении России и одновременно работает над пересмотром визового кодекса ЕС. Кроме того, ЕК предложила запретить поездки в страны ЕС участников СВО.