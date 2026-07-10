Словацкий политик прокомментировал возможное ограничение на въезд россиянам

"Это не только очередное распространение русофобии и ненависти к русскому народу, у этого есть и другая величина. Они не хотят пускать в ЕС солдат, которые участвовали в СВО, это с их стороны и понятно. Эти солдаты воевали на фронте именно против нацистов, то есть именно против таких, как все те, кто эти санкции и ограничения выдумывают", - сказал Слота РИА Новости.