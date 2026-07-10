Ульянов оценил текущую обстановку в Персидском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Ульянов считает, что без урегулирования между США и Ираном ситуация в Персидском заливе будет крайне опасной.

Центральное командование ВС США утверждало, что нанесло удары по Ирану якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту.

КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Ситуация в Персидском заливе будет крайне опасной без урегулирования между США и Ираном, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Американцы и иранцы должны найти какой-то выход из ситуации, либо обстановка (в Персидском заливе - ред.) будет крайне напряженной, нестабильной и опасной", - сказал он журналистам после консультаций РФ и МАГАТЭ.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.