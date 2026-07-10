В МИД Польши не убедили Зеленского отказаться от названия в честь нацистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша на протяжении двух недель пыталась убедить Владимира Зеленского отказаться от названия подразделения ВСУ.
- По заявлению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, убедить Зеленского не удалось.
ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польша две недели пыталась убедить Владимира Зеленского отказаться от названия подразделения ВСУ в честь нацистских преступников, но не смогла, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM.
"На протяжении двух недель у нас его пытались склонить к изменению названия этого подразделения. К сожалению, успеха достичь не удалось", - сказал Сикорский.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенные в России террористические организации.