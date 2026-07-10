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ВСУ атаковали Белгородскую область 49 раз за сутки - РИА Новости, 10.07.2026
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09:36 10.07.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 49 раз за сутки

Шуваев: ВСУ атаковали Белгородскую область 49 раз за сутки, перехвачены 100 БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки 49 раз атаковали дронами 9 муниципалитетов Белгородской области.
  • Сбиты и подавлены более 100 беспилотников.
  • Один мирный житель погиб, 10 получили ранения.
БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 49 раз атаковали дронами 9 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, сбиты и подавлены более 100 БПЛА, один мирный житель погиб, 10 получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 49 раз атаковали территорию Белгородской области... Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 104 беспилотника сбиты и подавлены", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".

Он добавил, что противник произвел пять артиллерийских обстрелов, ударам подверглись Белгород и восемь округов.
"Во время террористического удара ВСУ в Белгородском округе погиб мирный житель… В Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах получили ранения 10 мирных жителей, среди которых ребенок. 16-летний юноша находится в крайне тяжелом состоянии. В случае необходимости рассмотрим вопрос его перевода на лечение в федеральное медучреждение", - уточнил врио губернатора.
Кроме того, по данным в Telegram-канале оперштаба, в четверг в больнице оказана помощь мужчине, который получил акубаротравму от удара FPV-дрона в Шебекино 8 июля.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородШебекиноАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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