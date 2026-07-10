ВСУ атаковали Белгородскую область 49 раз за сутки

БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 49 раз атаковали дронами 9 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, сбиты и подавлены более 100 БПЛА, один мирный житель погиб, 10 получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"За минувшие сутки ВСУ 49 раз атаковали территорию Белгородской области... Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 104 беспилотника сбиты и подавлены", - написал Шуваев в канале на платформе " Макс ".

Кроме того, по данным в Telegram-канале оперштаба, в четверг в больнице оказана помощь мужчине, который получил акубаротравму от удара FPV-дрона в Шебекино 8 июля.