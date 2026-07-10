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Эксперты сравнили технологии шумоподавления при мобильных звонках - РИА Новости, 10.07.2026
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15:37 10.07.2026
Эксперты сравнили технологии шумоподавления при мобильных звонках

"Джейсон энд Партнерс" оценила технологии шумоподавления при мобильных звонках

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Большинство решений шумоподавления в мобильных звонках на современные смартфоны обеспечивает высокий уровень качества звука и защиты от внешних шумов в разговоре, свидетельствуют итоги исследования, проведенного консалтинговой компанией ООО "Джейсон энд Партнерс Консалтинг".
При этом лучшие средние оценки получила технология шумоподавления от оператора МТС, отмечается в сообщении консалтинговой компании.
В рамках исследования было проведено полевое тестирование того, насколько хорошо принимающий звонок собеседник воспринимает обычную и тихую речь говорящего на фоне внешнего шума при использовании разных опций шумоподавления.
Часть протестированных решений реализована на стороне мобильных устройств - за счет микрофонов, алгоритмов обработки сигнала и пользовательских режимов, таких как изоляция голоса. В ходе тестирования эксперты сравнили базовое шумоподавление iPhone 17 Pro Max, функцию "Изоляция голоса" на этом же смартфоне, а также встроенные опции шумоподавления смартфонов Samsung S26 Ultra, Xiaomi 17T и наушников AirPods Pro. Еще одна протестированная технология предполагает обработку голосового сигнала на уровне оператора связи - такое решение как самостоятельный сервис на текущий момент имеется только у МТС. Наличие аналогичных предложений и отдельных сервисов шумоподавления у других российских операторов связи авторы исследования не обнаружили.
Тестирование проводилось при экстремальном, высоком, среднем и низком уровнях внешнего шума. В каждой шумовой ситуации принимали участие 30 собеседников. При каждом звонке эксперт произносил тестовый текст в двух режимах: речью в обычной громкости и тихой речью / шепотом. После принимающий собеседник отдельно оценивал понятность обычной и тихой речи по четырехуровневой шкале, где 4 балла соответствуют ответу "отлично понимаю без усилий", а 1 балл - ответу "практически не слышу собеседника".
Средние оценки по протестированным опциям находятся в диапазоне от 3,3 до 3,9 балла. Технология шумоподавления МТС получила наиболее высокую среднюю оценку при обычной громкости речи - 3,9 балла. Ей немного уступает базовое шумоподавление iPhone 17 Pro Max - 3,8 балла. Далее следуют функция "Изоляция голоса" на iPhone (3,6 балла), опции шумоподавления на Samsung S26 Ultra (3,5), Xiaomi 17T (3,4) и в AirPods Pro (3,3).
"При нормальной громкости речи качество опций распознавания умеренно стабильное и в случае экстремального шума на концерте, и в условиях минимальных внешних шумовых помех в опенспейсе в офисе", - говорится в отчете по итогам исследования.
Более заметные различия выявлены в сценарии тихой речи, когда алгоритмам необходимо одновременно подавлять внешний шум и сохранять слабый голосовой сигнал.
В рамках выбранной методологии услуга шумоподавления МТС получила наиболее высокую среднюю оценку при тихой речи - 3,3 балла. Базовое шумоподавление iPhone 17 Pro Max также вошло в группу решений с более высокими средними оценками в данном сценарии - 2,8 балла. Следом эксперты ранжировали в этом сценарии Xiaomi (2,4 балла), "Изоляцию голоса" на iPhone (2,1), Samsung (2,1) и AirPods (1,6).
"Практически во всех шумовых ситуациях при тихой речи / шепоте говорящего сервис МТС позволил получить наиболее высокий уровень качества шумоподавления в сравнении с другими опциями", - отмечается в сообщении.
"Тестирование показало, что на качество восприятия речи влияет в большей мере громкость речи говорящего, а не уровень внешнего шума. При обычной громкости речь в среднем остается понятной во всех шумовых сценариях, включая высокий и экстремальный уровень фонового шума. При тихой речи качество восприятия снижается заметнее, особенно в условиях высокого и экстремального шума", - резюмировали авторы исследования.
В рамках тестирования проведено 1440 замеров и 720 независимых экспериментов. Выборка формировалась с учетом демографического и операторского разнообразия: в каждой шумовой ситуации были представлены абоненты разных операторов связи и представители разных поло-возрастных групп. Исследование носит аналитический характер, его результаты актуальны на 10 июля 2026 года. Выводы отражают результаты сравнительной оценки в рамках заданной методологии, выборки, шкалы оценки и конкретного периода времени. Исследование и его результаты не являются техническим аудитом решений и не являются оценкой деятельности производителей устройств и операторов связи в целом, указывается в сообщении.
 
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