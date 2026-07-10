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В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости, 10.07.2026
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11:05 10.07.2026
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

Развожаев: в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в окрестностях Севастополя
Линии электропередач в окрестностях Севастополя - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Линии электропередач в окрестностях Севастополя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения во избежание перегруза электрических сетей.
  • В южных и центральных районах Республики Крым введут дополнительные ограничения подачи электроэнергии.
  • Из-за атаки на энергообъекты подача света ограничена в ряде населенных пунктов северо-западного Крыма, идут восстановительные работы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе в пятницу во избежание перегруза электрических сетей в крымской энергосистеме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Дополнительные ограничения подачи электроэнергии введут в пятницу в южных и центральных районах Республики Крым, сообщили ранее в пресс-службе "Крымэнерго". Там также подчеркнули, что из-за вражеской атаки на энергообъекты полуострова подача света ограничена в ряде населенных пунктов северо-западного Крыма. Идут восстановительные работы.
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"В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, отключения будут точечны и по необходимости.
"Прошу с пониманием отнестись к этим временным трудностям. Как только поступит команда на снятие ограничений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме", - подчеркнул губернатор.
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