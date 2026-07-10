Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе пропали двое подростков: мальчик 2013 года рождения ушел из детского отделения педиатрии 5-й городской больницы, а девушка 2008 года рождения — из социального приюта.
- Полиция города попросила всех, кто обладает информацией о местонахождении подростков, обращаться в дежурные части.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Двое подростков пропали в Севастополе, мальчик ушел из больницы, а девушка - из соцприюта, сообщила пресс-служба полиции города.
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"Полиция Севастополя разыскивает пропавших без вести несовершеннолетних. Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении детей, просьба обращаться в дежурные части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик 2013 года рождения ушел из детского отделения педиатрии 5-й городской больницы в неизвестном направлении, а девушка 2008 года рождения - из социального приюта.
Мальчик был одет в черную футболку, черные джинсы и серые кроссовки, девушка - в черную футболку, черные шорты и разноцветные кроссовки.
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