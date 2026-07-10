Рейтинг@Mail.ru
Россияне начали оплачивать покупки в Индонезии через Сбербанк - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 10.07.2026
Россияне начали оплачивать покупки в Индонезии через Сбербанк

Россияне начали оплачивать покупки в Индонезии через Сбербанк по QR-коду

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корреспондент РИА Новости убедился, что через приложение «Сбербанк Онлайн» работает возможность оплаты по национальному индонезийскому стандарту QR-кодов QRIS.
  • Оплата прошла успешно в одном из ресторанов на острове Бали: после сканирования QR-кода через приложение «Сбербанк Онлайн» на экране отобразилась сумма в индонезийских рупиях и российских рублях.
  • QRIS — единый национальный стандарт QR-платежей в Индонезии, доступный более чем в 40 миллионах торговых точек по всей стране.
ДЖАКАРТА, 10 июл – РИА Новости. Возможность оплаты через приложение "Сбербанк Онлайн" по национальному индонезийскому стандарту QR-кодов QRIS работает, убедился корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу Сбербанк сообщил о запуске оплаты покупок в Индонезии по QR-коду QRIS. В банке отмечали, что сумма покупки автоматически конвертируется в рубли.
Как убедился корреспондент РИА Новости, оплата прошла успешно в одном из ресторанов на острове Бали. После сканирования QR-кода через приложение "Сбербанк Онлайн" на экране отобразилась сумма в индонезийских рупиях и российских рублях. Покупка на 441 650 индонезийских рупий была оплачена, со счета автоматически списалось 2 031,59 рубля.
QRIS является единым национальным стандартом QR-платежей в Индонезии и используется практически повсеместно - от крупных торговых центров и ресторанов до небольших кафе и магазинов.
По данным Сбербанка, QR-платежи доступны более чем в 40 миллионах торговых точек по всей Индонезии. Страна стала 13-й, где клиентам банка доступна оплата по QR-коду, наряду с Таиландом, Вьетнамом и Филиппинами.
Сбер запустил сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
"Сбер" запустил сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ
9 июля, 18:04
 
ЭкономикаИндонезияСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала