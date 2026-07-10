Россияне начали оплачивать покупки в Индонезии через Сбербанк

Краткий пересказ от РИА ИИ Корреспондент РИА Новости убедился, что через приложение «Сбербанк Онлайн» работает возможность оплаты по национальному индонезийскому стандарту QR-кодов QRIS.

Оплата прошла успешно в одном из ресторанов на острове Бали: после сканирования QR-кода через приложение «Сбербанк Онлайн» на экране отобразилась сумма в индонезийских рупиях и российских рублях.

QRIS — единый национальный стандарт QR-платежей в Индонезии, доступный более чем в 40 миллионах торговых точек по всей стране.

ДЖАКАРТА, 10 июл – РИА Новости. Возможность оплаты через приложение "Сбербанк Онлайн" по национальному индонезийскому стандарту QR-кодов QRIS работает, убедился корреспондент РИА Новости.

Ранее в пятницу Сбербанк сообщил о запуске оплаты покупок в Индонезии по QR-коду QRIS. В банке отмечали, что сумма покупки автоматически конвертируется в рубли.

Как убедился корреспондент РИА Новости, оплата прошла успешно в одном из ресторанов на острове Бали. После сканирования QR-кода через приложение "Сбербанк Онлайн" на экране отобразилась сумма в индонезийских рупиях и российских рублях. Покупка на 441 650 индонезийских рупий была оплачена, со счета автоматически списалось 2 031,59 рубля.

QRIS является единым национальным стандартом QR-платежей в Индонезии и используется практически повсеместно - от крупных торговых центров и ресторанов до небольших кафе и магазинов.