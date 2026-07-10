Норвежский журналист оценил решение МОК по статусу россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
- Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт назвал решение МОК сильным сигналом о курсе на возвращение российских спортсменов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановить статус Олимпийского комитета России является сильным сигналом, свидетельствующим о курсе на возвращение российских спортсменов, заявил РИА Новости норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.
Исполком МОК во вторник отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
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"Это очень сильный сигнал со стороны МОК, хотя и вовсе не неожиданность. Больше всего меня удивило, что (глава МОК) Кирсти Ковентри не пошла на полное восстановление России, хотя, как мне кажется, именно этого она и хотела. Тем не менее по сути разница невелика", - сказал Сальтведт.
По его словам, в Норвегии решение МОК восприняли неоднозначно. "В Норвегии и во многих других странах это решение воспринимают как проявление недостатка принципиальности со стороны МОК, поскольку боевые действия на Украине продолжаются", - отметил журналист.
"Некоторые международные федерации по-прежнему будут сдержанно относиться к возвращению российских спортсменов, однако общее направление развития событий совершенно очевидно. МОК заинтересован в продаже коммерческих прав и возвращении российских спонсоров", - добавил собеседник агентства.
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