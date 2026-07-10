В ФСБ рассказали, как удалось сорвать подрыв аэродрома "Ростов-Центральный"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянин, которого планировали использовать для атаки на военный аэродром "Ростов-Центральный", добровольно проинформировал об этом ФСБ.
- Целью атаки с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и подрыв самолетов.
- Теракт удалось предотвратить на стадии подготовки благодаря информации, предоставленной гражданину России, и оперативным действиям ФСБ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гражданин РФ, которого Киев хотел использовать для атаки на военный аэродром "Ростов-Центральный", добровольно проинформировал об этом ФСБ, в результате теракт был сорван, сообщила российская спецслужба.
По информации ФСБ, сорван задуманный военной разведкой Украины крупномасштабный диверсионно-террористический акт (ДТА) - подрыв российского военного аэродрома "Ростов-Центральный". По данным ФСБ, целью атаки с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава, а также подрыв самолетов.
Установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО Украины планировали использовать для этой атаки, пообещав ему выплатить денежное вознаграждение после совершения теракта, добавили в ФСБ.
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"Получив от представителя ГУР МО Украины указанное предложение, гражданин, проявив сознательность, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой ДТА. Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России", - подчеркивается в сообщении.
Затем от сотрудника военной разведки Украины были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению атаки, отмечает российская спецслужба.
"После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана", - говорится в сообщении.
В результате предпринятых мер и незамедлительного реагирования на информацию, предоставленную сотрудникам ФСБ, теракт удалось предотвратить на стадии его подготовки.
ФСБ России напомнила, что, согласно УК РФ, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовал предотвращению теракта и если в его действиях не содержится иного состава преступления. В соответствии с УК РФ, человек не подлежит уголовной ответственности за преступление, если он добровольно и окончательно отказался от доведения этого преступления до конца, подчеркнули в ФСБ.