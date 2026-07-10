В ФСБ рассказали, как удалось сорвать подрыв аэродрома "Ростов-Центральный"

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянин, которого планировали использовать для атаки на военный аэродром "Ростов-Центральный", добровольно проинформировал об этом ФСБ.

Целью атаки с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и подрыв самолетов.

Теракт удалось предотвратить на стадии подготовки благодаря информации, предоставленной гражданину России, и оперативным действиям ФСБ.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гражданин РФ, которого Киев хотел использовать для атаки на военный аэродром "Ростов-Центральный", добровольно проинформировал об этом ФСБ, в результате теракт был сорван, сообщила российская спецслужба.

По информации ФСБ , сорван задуманный военной разведкой Украины крупномасштабный диверсионно-террористический акт (ДТА) - подрыв российского военного аэродрома "Ростов-Центральный". По данным ФСБ, целью атаки с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава, а также подрыв самолетов.

Установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО Украины планировали использовать для этой атаки, пообещав ему выплатить денежное вознаграждение после совершения теракта, добавили в ФСБ.

« "Получив от представителя ГУР МО Украины указанное предложение, гражданин, проявив сознательность, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой ДТА. Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России", - подчеркивается в сообщении.

Затем от сотрудника военной разведки Украины были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению атаки, отмечает российская спецслужба.

"После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана", - говорится в сообщении.

В результате предпринятых мер и незамедлительного реагирования на информацию, предоставленную сотрудникам ФСБ, теракт удалось предотвратить на стадии его подготовки.