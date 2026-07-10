ЕР выделила более 129 миллиардов рублей на программу "Профессионалитет"

Краткий пересказ от РИА ИИ Партия "Единая Россия" выделила более 129 миллиардов рублей на программу "Профессионалитет" за пять лет.

Создан 601 кластер в 86 регионах по 24 отраслям, а к 2030 году планируется создать 981 кластер с общей численностью студентов 3,7 миллиона человек.

С 2025-го проводится капитальный ремонт объектов профессиональных образовательных организаций, на 2026 год запланирован ремонт 268 объектов.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Партия "Единая Россия" выделила за пять лет более 129 миллиардов рублей на реализацию программы "Профессионалитет", сообщила РИА Новости заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме, первый заместитель председателя комитета по просвещению Алена Аршинова.

Единая Россия " обеспечивает финансирование реализации программы "Профессионалитет". За пять лет на эти цели мы выделяем свыше 129 миллиардов рублей. На сегодняшний день создан 601 кластер в 86 регионах по 24 отраслям. К 2030 году всего будет создан 981 кластер с общей численностью студентов 3,7 миллиона человек", — отметила Аршинова.

Она подчеркнула, что с каждым годом обучение в колледжах и техникумах становится все популярнее. Конкурс в среднем составляет уже два человека на место, а в колледжах проекта "Профессионалитет" он достигает четырех-пяти человек на место.

По ее словам, сейчас в России реализуется программа ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования.

"Нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. Начиная с 2025 года проведен капитальный ремонт 90 объектов профессиональных образовательных организаций. План на 2026-й — 268 объектов. Каждый объект стройки и ремонта — на контроле Минпросвещения и "Единой России", — сказала Аршинова.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил президенту Владимиру Путину, что интерес к учебе в российских колледжах со стороны молодежи растет.