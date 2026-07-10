ЕР выделила более 129 миллиардов рублей на программу "Профессионалитет"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия "Единая Россия" выделила более 129 миллиардов рублей на программу "Профессионалитет" за пять лет.
- Создан 601 кластер в 86 регионах по 24 отраслям, а к 2030 году планируется создать 981 кластер с общей численностью студентов 3,7 миллиона человек.
- С 2025-го проводится капитальный ремонт объектов профессиональных образовательных организаций, на 2026 год запланирован ремонт 268 объектов.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Партия "Единая Россия" выделила за пять лет более 129 миллиардов рублей на реализацию программы "Профессионалитет", сообщила РИА Новости заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме, первый заместитель председателя комитета по просвещению Алена Аршинова.
"Единая Россия" обеспечивает финансирование реализации программы "Профессионалитет". За пять лет на эти цели мы выделяем свыше 129 миллиардов рублей. На сегодняшний день создан 601 кластер в 86 регионах по 24 отраслям. К 2030 году всего будет создан 981 кластер с общей численностью студентов 3,7 миллиона человек", — отметила Аршинова.
Она подчеркнула, что с каждым годом обучение в колледжах и техникумах становится все популярнее. Конкурс в среднем составляет уже два человека на место, а в колледжах проекта "Профессионалитет" он достигает четырех-пяти человек на место.
По ее словам, сейчас в России реализуется программа ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования.
"Нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. Начиная с 2025 года проведен капитальный ремонт 90 объектов профессиональных образовательных организаций. План на 2026-й — 268 объектов. Каждый объект стройки и ремонта — на контроле Минпросвещения и "Единой России", — сказала Аршинова.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил президенту Владимиру Путину, что интерес к учебе в российских колледжах со стороны молодежи растет.
Федеральный проект "Профессионалитет" запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования. В рамках "Профессионалитета" работодатели участвуют в создании учебных программ, предоставляют современное оборудование и наставников, а выпускники приходят на производство с реальными компетенциями и готовностью сразу приступить к работе.