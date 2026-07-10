Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.
- Возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов."
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, уточнили в Росавиации.
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