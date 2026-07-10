Полную реконструкцию двух отделений провели в краевой больнице Красноярска

Министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко во время встречи с коллективом медучреждения краевой клинической больницы в Красноярске

Министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко во время встречи с коллективом медучреждения краевой клинической больницы в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Специалисты завершили масштабную реконструкцию отделений неврологии и нейрореанимации краевой клинической больницы в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

По ее данным, модернизация затронула неврологическое отделение для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), рассчитанное на 30 коек, и отделение анестезиологии и реанимации № 5 (нейрореанимацию). Ежегодно через них проходят более 2600 пациентов: здесь спасают жизни при инсультах и начинают первый этап реабилитации.

Работы проводились с учетом современных стандартов безопасности и комфорта. Полностью обновили электросеть, чтобы обеспечить бесперебойную работу возросшего числа реанимационных мониторов и аппаратов жизнеобеспечения.

Все работы выполнили силами собственной инженерной службы больницы. Отказ от сторонних подрядчиков позволил сократить расходы более чем в два раза. При этом объемы медицинской помощи на время ремонта не снижались – пациентов оперативно перевели в другие корпуса стационара.

Глава минздрава Алексей Коноваленко подчеркнул, что развитие инфраструктуры больниц – непрерывный процесс, направленный на повышение доступности высокотехнологичной помощи для жителей всего региона.

"Обновление материально-технической базы медучреждений является одним из ключевых приоритетов национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Наша задача – рационально распределять ресурсы, концентрируя современное оборудование и качественные условия лечения в крупных клинических центрах, чтобы каждый пациент, независимо от места проживания, мог получить помощь самого высокого уровня", – сказал он.