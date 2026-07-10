Рейтинг@Mail.ru
Полную реконструкцию двух отделений провели в краевой больнице Красноярска - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 10.07.2026
Полную реконструкцию двух отделений провели в краевой больнице Красноярска

Масштабную реконструкцию двух отделений провели в краевой больнице Красноярска

© Фото : Министерство здравоохранения Красноярского краяМинистр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко во время встречи с коллективом медучреждения краевой клинической больницы в Красноярске
Министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко во время встречи с коллективом медучреждения краевой клинической больницы в Красноярске - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Красноярского края
Министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко во время встречи с коллективом медучреждения краевой клинической больницы в Красноярске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Специалисты завершили масштабную реконструкцию отделений неврологии и нейрореанимации краевой клинической больницы в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.
По ее данным, модернизация затронула неврологическое отделение для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), рассчитанное на 30 коек, и отделение анестезиологии и реанимации № 5 (нейрореанимацию). Ежегодно через них проходят более 2600 пациентов: здесь спасают жизни при инсультах и начинают первый этап реабилитации.
Работы проводились с учетом современных стандартов безопасности и комфорта. Полностью обновили электросеть, чтобы обеспечить бесперебойную работу возросшего числа реанимационных мониторов и аппаратов жизнеобеспечения.
Все работы выполнили силами собственной инженерной службы больницы. Отказ от сторонних подрядчиков позволил сократить расходы более чем в два раза. При этом объемы медицинской помощи на время ремонта не снижались – пациентов оперативно перевели в другие корпуса стационара.
Глава минздрава Алексей Коноваленко подчеркнул, что развитие инфраструктуры больниц – непрерывный процесс, направленный на повышение доступности высокотехнологичной помощи для жителей всего региона.
"Обновление материально-технической базы медучреждений является одним из ключевых приоритетов национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Наша задача – рационально распределять ресурсы, концентрируя современное оборудование и качественные условия лечения в крупных клинических центрах, чтобы каждый пациент, независимо от места проживания, мог получить помощь самого высокого уровня", – сказал он.
Глава ведомства высоко оценил профессионализм инженерной службы больницы, назвав такой подход к хозяйственной деятельности примером эффективного управления государственным учреждением.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Справочник для участников СВО и их семей появился в Красноярске
2 июля, 15:11
 
КрасноярскКрасноярский крайРеконструкция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала