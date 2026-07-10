Жители Москвы назвали оптимальный возраст для рождения детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство опрошенных москвичей считают оптимальным возрастом для рождения детей 30 лет, так как к этому времени родители приобретают жизненный опыт и становятся более осознанными.

Мнения москвичей разделились по поводу материальных условий для рождения детей: одни считают необходимыми собственное жилье, стабильный доход и хорошее образование, другие уверены, что откладывать рождение ребенка из-за отсутствия достатка не стоит.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Большинство опрошенных москвичей считают 30 лет оптимальным возрастом для рождения детей, поскольку к этому времени родители приобретают жизненный опыт и становятся более осознанными, пишет газета " Большинство опрошенных москвичей считают 30 лет оптимальным возрастом для рождения детей, поскольку к этому времени родители приобретают жизненный опыт и становятся более осознанными, пишет газета " Взгляд ".

"В 20 лет детей не хочется, а в 30 - думаешь, что уже можно", - рассказал один из опрошенных газетой.

При этом часть респондентов назвала оптимальным возраст 30-35 лет, объяснив это большей осознанностью и финансовой стабильностью. Другие считают, что возраст не имеет решающего значения, если есть желание стать родителями.