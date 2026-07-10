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Жители Москвы назвали оптимальный возраст для рождения детей - РИА Новости, 10.07.2026
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20:49 10.07.2026 (обновлено: 21:10 10.07.2026)
Жители Москвы назвали оптимальный возраст для рождения детей

Жители Москвы назвали 30 лет оптимальным возрастом для рождения детей

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство опрошенных москвичей считают оптимальным возрастом для рождения детей 30 лет, так как к этому времени родители приобретают жизненный опыт и становятся более осознанными.
  • Мнения москвичей разделились по поводу материальных условий для рождения детей: одни считают необходимыми собственное жилье, стабильный доход и хорошее образование, другие уверены, что откладывать рождение ребенка из-за отсутствия достатка не стоит.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Большинство опрошенных москвичей считают 30 лет оптимальным возрастом для рождения детей, поскольку к этому времени родители приобретают жизненный опыт и становятся более осознанными, пишет газета "Взгляд".
"В 20 лет детей не хочется, а в 30 - думаешь, что уже можно", - рассказал один из опрошенных газетой.
При этом часть респондентов назвала оптимальным возраст 30-35 лет, объяснив это большей осознанностью и финансовой стабильностью. Другие считают, что возраст не имеет решающего значения, если есть желание стать родителями.
Мнения участников опроса разделились и по поводу материальных условий для рождения детей. Одни считают необходимыми собственное жилье, стабильный доход и хорошее образование, другие уверены, что откладывать рождение ребенка из-за отсутствия достатка не стоит.
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