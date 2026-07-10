В ТиНАО реконструируют очистные сооружения

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят реконструкцию очистных сооружений "Рассудово" в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий организовали комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. В настоящее время проводим реконструкцию очистных сооружений "Рассудово", основные строительно-монтажные работы планируем завершить до конца этого года", - отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что в результате производительность очистных увеличится со 120 до 500 кубометров в сутки, что гарантирует надежное водоотведение для существующих и перспективных потребителей.

"В рамках проекта оборудуем объект системами дистанционного мониторинга и безлюдных технологий, установим современный газоочистной комплекс для исключения неприятных запахов. Акцент сделаем на внедрении современных технологий, например, биологическая стадия очистки будет включать глубокое удаление биогенных веществ. При проведении работ предпочтение отдается оборудованию и материалам отечественного производства", - рассказал Бирюков.