Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Пулково».
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.